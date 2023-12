Home Deals Tag 15 im 2023er Countdown: Heute „Marlowe“ für 4,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 15. Dezember 2023 um 19:19 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

In den letzten Jahren hat Liam Neeson Tom Hanks als den „Go-to-Guy“ abgelöst, wenn es um die Besetzung unterschiedlichster Hauptrollen ging. Wie gut er sich abseits vom Action-Genre schlägt, lässt sich am heutigen Tag im 2023er Countdown nachvollziehen.

Es wird mysteriös

Wir schreiben das Jahr 1939: Die Geschäfte des kalifornischen Privatdetektivs Philip Marlowe (Liam Neeson) liefen schon mal besser. Da schneit plötzlich die attraktive Clare Cavendish (Diane Kruger) in sein Büro. Ihr Liebhaber (François Arnaud) ist spurlos verschwunden und Marlowe soll ihn wieder auftreiben – möglichst lebendig. Das zugesagte Geld dafür kommt ihm gerade recht. Zudem konnte er einer mysteriösen Dame ohnehin noch nie einen Wunsch abschlagen. Schon gar nicht, wenn sie solch geradezu hypnotisierend schöne Augen hat. Ohne zu zögern, stürzt er sich also in die Suche und damit mitten hinein in eine Reihe ernsthafter Probleme. Kommt er im Rahmen seiner Ermittlungen doch einer mächtigen und finanzstarken Organisation auf die Schliche, deren Mitglieder offenbar vor wirklich nichts zurückschrecken, um ihre Interessen zu wahren …

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

