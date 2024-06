Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für Dramedy-Serie „Land of Women“ an

Apple TV+ kündigt Starttermin und Trailer für Dramedy-Serie „Land of Women“ an

Apple TV+ war etwas überraschend der Aufhänger für die Eröffnungs-Keynote der diesjährigen WWDC24. Der Konzern plant, das Tempo für die Neuzugänge weiter hochzuhalten. Noch in diesem Monat wird es eine neue Dramedy-Serie auf dem Streamingdienst geben, mit Eva Longoria in der Hauptrolle.

Apple TV+ stellt Trailer bereit

In der Serie spielt Eva Longoria eine Frau, die das Leben in den besseren Kreisen New Yorks genießt. Doch ihr Mann lässt sich auf die falschen Leute ein und schuldet ihnen ziemlich viel Geld – was er nicht zurückzahlen kann. Hals über Kopf flüchtet die Figur nach mit ihrer Tochter und alternden Mutter nach Nordspanien in die kleine Heimatstadt. Dort ist Tratsch und Klatsch an allen Ecken und Enden allgegenwärtig, was schnell die Familiengeheimnisse ans Licht bringen könnte. Die Serie basiert auf dem „La tierra de las mujeres“ der Autorin Sandra Barnedas. Um sich einen besseren Eindruck zu verschaffen, lässt sich nun der Trailer ansehen:

Die Serie wird von Bambú Producciones produziert, Eva Longoria fungiert auch als ausführende Produzentin. Die dafür notwendige Firma Hyphenate Media Group wurde von Eva Longoria zusammen mit ihrer Partner Cris Abrego 2023 gegründet.

Gegen Ende Juni geht es los

Die Dramedy-Serie wird insgesamt sechs Folgen umfassen. Die ersten beiden Episoden werden dabei am 24. Juni ausgestrahlt, die restlichen vier Folgen werden dann im wöchentlichen Turnus veröffentlicht.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

