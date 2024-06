Home iCloud / Services Apple TV+ kündigt Starttermin für die zweite Staffel von „Pachinko“ an

Apple TV+ kündigt Starttermin für die zweite Staffel von „Pachinko“ an

Apple TV+ wird gelegentlich auch als Arthouse-Streamingdienst bezeichnet und das Label „Arthouse“ ist für die Serie „Pachinko“ absolut treffend. Die erste Staffel wurde von Apple TV+ im März und April 2022 ausgestrahlt und begeisterte Kritiker weltweit. Seitdem warten diese zusammen mit den Fans sehnsüchtig auf die zweite Staffel, hier gibt es nun endlich konkrete Details.

Zweite Staffel startet im August 2024

Die absolute Besonderheit der Serie ist die Sprache: Mit Englisch, Japanisch und Koreanisch werden gleich drei davon in der Handlung gesprochen und konnte sich auch damit als eine der besten Serien 2022 etablieren. Nun kündigte Apple TV+ den konkreten Start der zweiten Staffel, die insgesamt acht Folgen umfasst, an. Die erste Folge wird am, 23. August 2024 exklusiv auf Apple TV+ ausgestrahlt. Die Länge jeder einzelnen Episode beträgt wieder knapp eine Stunde, die restlichen Folgen werden dann im wöchentlichen Turnus ausgestrahlt. Apple selbst hält sich zur Handlung noch bedeckt, es gibt aktuell nur einen „First-Look“-Teaser:

„Pachinko — Season 2 Date Announcement | Apple TV+“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!