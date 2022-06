Home Hardware Surface Laptop Go 2 von Microsoft – nicht nur das Design von Apple abgeschaut

Apple hat mit dem MacBook Air einst die Klasse der Ultra-Notebooks eingeläutet und stand für viele Geräte auch beim Design Pate. So ließ sich auch Microsoft bei dem Surface Laptop Go sehr offenkundig davon inspirieren und vor dem MacBook Air mit M2 bringen die Redmonder ihrerseits den Nachfolger auf den Markt. Wir klären auf.

Das neue Surface Go 2

Schlichtes, keilförmiges Design, wenige Anschlüsse und lange Akkulaufzeit: Was einst für das MacBook Air stand, gilt auch für das Surface Laptop Go. Dieses hat nun ein Upgrade spendiert bekommen, wie Microsoft mittels Pressemitteilung ankündigt. So richtig neu ist das Gerät nicht, Microsoft hat nur Hand an den Komponenten im Inneren angelegt. So verrichtet nun ein Intel-Chip aus der Tiger-Lake-Serie seinen Dienst, welcher den Vorgänger aus der Ice-Lake-Generation ablöst. In der Basis taktet dieser mit vier Kernen ausgestattete Chip mit 2,4 GHz und kann im Turbo-Modus auf bis zu 4,2 GHz hochgehen. Für die Grafik ist die integrierte Intel Iris Xe G7 Grafikkarte verantwortlich.

Dem zur Seite stehen lediglich 4 GB Arbeitsspeicher, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Das gilt auch für die 128 GB Speicher, die allerdings zum Vorgänger verdoppelt wurden. Außerdem soll es laut Pressemitteilung deutlich leisere Lüfter geben, Komponenten lassen sich einfacher austauschen und die Akkulaufzeit wurde verbessert. Die beträgt nun bis zu 13,5 Stunden statt der bisherigen 13 Stunden. In der Praxis sind das eher 7 – 8 Stunden Akkulaufzeit.

Preispolitik verwundert und erinnert an Apple

Das Surface Go 2 kostet in der geschilderten Ausstattung 699,00 Euro und ist unserer Meinung nach wenig attraktiv, 8 GB RAM sollten es mindestens sein. Das kann man sich per Upgrade holen, zusammen mit der Verdoppelung der SSD auf 256 GB. Das kostet dann auch satte 200 Euro Aufpreis und liegt direkt in der Range des MacBook Air – wenn man den Straßenpreis nimmt. Unabhängig davon, das wir eine Seite über Apple sind, ist das die deutlich bessere Wahl. Allein der M1 ist deutlich performanter als der verbaute Chip, zumal die Tiger-Lake-Serie aus dem Jahr 2020 stammt. Eine deutlich bessere Akkulaufzeit gibt es obendrauf.

