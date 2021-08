Home Apps Spotify bringt kein AirPlay 2 für iPhone-App

Spotify wird AirPlay 2 bis auf weiteres nicht am iPhone unterstützen: Der Musikstreamingdienst aus Skandinavien erklärte, es sei schlicht nicht machbar, das Feature für seine iOS-Nutzer anzubieten. AirPlay 2 ist seit iOS 11.4 am iPhone verfügbar, die Implementierung wurde zwar von verschiedenen Herstellern diverser Audioprodukte als schwierig beschrieben, die Verweigerungshaltung Spotifys könnte aber nicht nur von technischen Hemmnissen getrieben sein.

Spotify wird seinen Kunden kein AirPlay 2 anbieten: Der Streamingdienst erteilte nun Hoffnungen auf eine baldige Unterstützung von AirPlay 2 am iPhone und iPad eine deutliche Absage. In einem Forum erklärten Vertreter des Unternehmens, man habe sich entschlossen, die Arbeit an AirPlay 2 für die iOS-App von Spotify einzustellen. Dieses Projekt werde auf unbestimmte Zeit aufgeschoben, hieß es weiter.

Spotify ist auch noch immer nicht am HomePod zu hören

Die Arbeiten an AirPlay 2 für die Spotify-App sei aufgrund von kaum zu bewältigender Probleme mit der Kompatibilität von Audiotreibern eingestellt worden, so Spotify. Dieses Projekt sei schlicht zu groß, um in angemessener Zeit abgeschlossen werden zu können.

Ob das allerdings die maßgeblichen Hintergründe hinter dieser Entscheidung sind, ist zumindest fraglich. Spotify ist auch noch immer nicht auf dem HomePod zu hören, obgleich Apple diesen inzwischen für Drittanbieter von Streamingdiensten geöffnet hat. Stattdessen treibt Spotify noch immer eine Beschwerde bei der EU-Kommission wegen Wettbewerbsbeeinträchtigungen voran, die man ursprünglich eingereicht hatte, da man sich bei der Nutzung von Apple-Diensten wie Siri benachteiligt sehe. Allerdings ist Spotify überall im Apple-Universum eher gemächlich unterwegs. Die Aufwertung der Apple Watch-App zu einem brauchbaren Ableger für die Uhr hatte Spotify ebenfalls ohne Not jahrelang aufgeschoben.

