Shot on iPhone Video: Spektakuläres Frühstück

Das Shot on iPhone Video Breakfast hat Frühstück im Blick und wurde mit einem Apple iPhone 8 Plus in eindrucksvollen Aufnahmen eingefangen. Knapp eine Minute lang dauert der kurze Film.

Was zeigt das Shot on iPhone Video Breakfast?

Wir sehen wie sich ein Kühlschrank öffnet und eine Frau einige Zutaten für die Zubereitung ihres Frühstücks herausholt. In einer Szene wird holt Sie ein Brötchen aus einer Tüte und legt die Unterseite nach dem Aufschneiden in eine Pfanne. Dann sehen wir wie eine Avocado, Gurke, Salat und Tomaten geschnitten wird.

Zwei Streifen Speck landen gewürzt in der Pfanne und bruzeln dort, während in einer zweiten Pfanne ein Spiegelei entsteht. Das geröstete Brötchen lässt Sie auf ein Brettchen fallen, beschmiert beide Seiten mit Quark und belegt es mit den Zutaten.

Hamburger zum Frühstück

Das Ergebnis ist ein leckerer knuspriger Hamburger, der langsam von allen Seiten mit der Kamera des iPhone 8 Plus aufgenommen wird. Ein schönes Video, bei dem mit Schnitten, Zeitlupen und weiteren Funktionen gearbeitet wurde.

Das Video hat Züge eines kleinen Kinofilms, vor allem die Zeitlupen und langsamen Kamerafahrten wissen zu gefallen. Das iPhone 8 Plus kam 2018 auf den Markt und ist heute für rund 390 Euro erhältlich.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!