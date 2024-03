Home Hardware Reolink Argus Track: 4k-Outdoor-Überwachungskamera mit Solarstrom vorgestellt

Der Frühling macht sich so langsam bemerkbar und dementsprechend werden die Gartenlauben und Gärten wieder auf Vordermann gebracht. Wer hier auf zusätzliche Sicherheit setzen will, bekommt nun von Reolink eine spannende Outdoor-Kamera angeboten – die neue Argus Track. Wir haben die Details.

Argus Track mit 4k

Die neue Überwachungskamera Argus Track soll mit gleich drei Unterscheidungsmerkmalen im Vergleich zu Ring, Arlo und Co. punkten. Da wäre einmal die Option, die Argus Track mit Solarpaneln und ihrem integrierten Akku ohne festen Stromanschluss betreiben zu können. Zudem verfügt das Modell über eine 4k-Kamera mit einer 8-Megapixel Ultra HD-Auflösung und zwei Objektiven. Die Kamera besitzt eine Farbnachtsicht, kann sich neigen (50° ), schwenken (355°) und bietet eine sechsfache Vergrößerung an. Nutzbar in WLAN-Netzen mit 5 und 2,4 GHz, verfügt die Kamera über ein integrierten Scheinwerfer, Zwei-Wege-Audio und kann bis zu 12 gleichzeitige Streams zur Verfügung stellen.

Gespeichert werden die Aufnahmen auf einer microSD-Karte direkt auf dem Gerät, die Auswertung findet ebenfalls nur lokal statt. Reling betont, auch zukünftig Kameras ohne ein Abonnement anbieten zu wollen. Erkennt die Kamera eine Aktivität, kann sich der Nutzer direkt über eine Push-Notification auf dem iPhone via App informieren lassen. Wer die Kamera übrigens fest am Strom anschließen will, kann USB-C nutzen.

Preise und Verfügbarkeit

Reolink bietet die Argus Track sowohl ohne als auch mit Solarpaneln an. Nur die Kamera kostet 199, Euro, die Variante mit den beiden Solarpaneln liegt hingegen bei 239,00 Euro. Aktuell bietet man dafür einen 40-Euro-Coupon an, der sich direkt über die Produktseite aktivieren lässt

