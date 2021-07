Home Hardware Rätselhaftes HomePod-Sterben unter Software 14.6 und Apple hilft nicht, seid ihr betroffen?

Rätselhaftes HomePod-Sterben unter Software 14.6 und Apple hilft nicht, seid ihr betroffen?

Apples HomePod kann unter der aktuellen Softwareversion 14.6 ausfallen und dies offenbar endgültig: Zuletzt häufen sich die Berichte über total unbrauchbar gewordene HomePods des Originalmodells. In allen Fällen scheint es einen Zusammenhang mit der Nutzung an einem Apple TV zu geben. Seid ihr auch von diesem Problem betroffen?

Apples HomePod hat offenbar ein gravierenderes Problem, zumindest unter der aktuellen Softwareversion 14.6. Die Geräte fallen bei manchen Nutzern in letzter Zeit unvermittelt aus und dies so gründlich, dass sie faktisch unbrauchbar werden.< Zahlreiche Nutzer berichten in den sozialen Medien über HomePods, die von einer Minute zur anderen ihren Betrieb einstellen. Nichts hilft, wenn das passiert.

Ein Neustart bleibt ebenso wirkungslos, wie ein Löschen in der Home-App.

Apple ist hier wenig hilfreich

Es gibt eigentlich kaum brauchbare Anhaltspunkte, um das Problem einzugrenzen, lediglich eine Beobachtung scheinen alle betroffenen Nutzer gemacht zu haben: Die defekten HomePods wurden zuvor an einem Apple Tv genutzt und oft in einem Stereo-Paar. Zudem scheint das Problem auf die Software 14.6 beschränkt zu sein, wobei einige Nutzer auch in der Beta von HomePod-Software 15 diese Probleme erfahren haben. Diese neue Softwareversion sorgt zudem für noch ganz andere Probleme am HomePod, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Apple war den betroffenen Nutzern gegenüber hier nur wenig hilfreich: Sie wurden aufgefordert, sich ein neues Gerät zu besorgen.

Wo das Problem herkommt, ist unbekannt. Hat euer HomePod sich auch schon verabschiedet?

