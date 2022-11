Home Sonstiges Programmhinweis: Heute Abend Bayern vs. Inter Mailand auf Prime Video sehen

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. November 2022 um 13:16 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Die Weltmeisterschaft steht quasi direkt vor der Tür, doch vorher geht es in der europäischen Königsklasse noch einmal zur Sache. Der sechste und damit letzte Spieltag der Champions League steht an und es gibt noch einige Gruppen, wo noch alles offen ist. Die Gruppe der Bayern gehört nicht dazu, doch der Rekordmeister hat noch ein Ziel.

FC Bayern München gegen Inter Mailand

In der Gruppe C ist schon vor dem abschließenden Spieltag der Gruppenphase alles geklärt: Die Bayern gehen als Gruppenerster in die K.O-Runde, gefolgt von Inter Mailand. An dieser Konstellation wird bei fünf Punkten auch nicht mehr gerüttelt. Der FRC Barcelona muss in die Europa League absteigen und Robert Lewandowski hätte nicht mehr gedacht, wahrscheinlich noch einmal gegen den SC Freiburg antreten zu müssen. Wie dem auch sei, die Bayern spielen heute Abend in der Allianz Arena und wollen die Gruppe ungeschlagen beenden. Außerdem gilt es noch, die Torstatistik aufzuhübschen. Ihr könnt heute Abend live dabei sein.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Playoffs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 89,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 8,99 € pro Monat abonniert werden.

