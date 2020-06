Produktstart: Neuer Sonos Five WLAN Speaker + Arc Soundbar bei Amazon vorbestellbar

Sonos bringt am 10.06 den Sonos Five WLAN Speaker in neuem Design und mit neuester Technik und die neue Sonos Arc Soundbar an den Start und ihr könnt ihn euch beide bei Amazon schon jetzt mit einer Vorbesteller-Preisgarantie sichern.

Sonos Five WLAN Speaker

Der leistungsstarke Speaker überzeugt mit kristallklarem Sound in Studioqualität. Der neue Look mit monochromer Oberfläche und innovativen Design sorgt in horizontaler Position für einen beeindruckenden Stereo Sound und gibt ein tolles Bild ab. Kombiniert man zwei Speaker, dann stellen sie sich selbstständig auf Mono ein und bieten somit eine breite Klangbühne. Dank der drei mächtigen Tieftöner könnt ihr euch auf einen außergewöhnlichen Bass freuen und sämtliche Musikdienste, darunter natürlich auch Sonos Radio, streamen. Ihr könnt den Speaker bei Amazon für 579 € vorbestellen.

Sonos Five WLAN Speaker, schwarz – Leistungsstarker WLAN Lautsprecher für Musikstreaming mit gutem, kristallklarem Stereo HiFi Sound – AirPlay kompatibler Multiroom Lautsprecher

Hersteller: Sonos

Preis bei amazon* : Hersteller: SonosPreis bei amazon* : 579,00 EUR



Sonos Arc Soundbar

Die elegante Premium Soundbar mit kristallklarem 3D Sound und Dolby Atmos erzeugt mittels 11 leistungsstarken Treibern tiefe Bässe und einen großartigen Kinosound. Die Soundbar erscheint wie der neue Speaker am 10.06 und kann bei Amazon vorbestellt werden.

Sonos Arc Soundbar Elegante Premium Soundbar für mitreißenden Kino Sound – Mit Dolby Atmos, Apple AirPlay 2, Alexa Sprachsteuerung & Google Assistant, weiß

Hersteller: Sonos

Preis bei amazon* : Hersteller: SonosPreis bei amazon* : 899,00 EUR



Wir haben noch weitere Lautsprecher aus dem Hause Sonos gefunden, die aktuell bei Amazon reduziert angeboten werden:

Sonos One Smart Speaker -22%

Der Multiroom Speaker ist aktuell um 22% reduziert.

Sonos One Smart Speaker, weiß – Intelligenter WLAN Lautsprecher mit Alexa Sprachsteuerung, Google Assistant & AirPlay – Multiroom Speaker für unbegrenztes Musikstreaming, mit Sprachsteuerung

Hersteller: Sonos

Preis bei amazon* : Hersteller: SonosPreis bei amazon* : 179,00 EUR



Sonos One SL All-In-One -12%

Sonos One SL All-In-One Smart Speaker (Kraftvoller WLAN Lautsprecher mit App Steuerung und AirPlay 2 – Multiroom Speaker für unbegrenztes Musikstreaming) schwarz, ohne Sprachsteuerung

Hersteller: SONOS

Preis bei amazon* : Hersteller: SONOSPreis bei amazon* : 178,90 EUR



Sonos Sub -20%

Ein ganz besonderes Klangerlebnis bietet der leistungsstarke WLAN Subwoofer in elegantem Design. Für das perfekte Heimkino-Erlebnis verbindet einfach den Sub mit euren Sonos Speakern und lehnt euch zurück und genießt. Aktuell ist der Sonos Sub bei Amazon um 20% reduziert.

Sonos Sub, weiß – Leistungsstarker WLAN Subwoofer für dynamische & tiefe Bässe für alle Sonos Speaker – Eleganter Multiroom Subwoofer für erstklassigen Sound

Hersteller: Sonos

Preis bei amazon* : Hersteller: SonosPreis bei amazon* : 638,00 EUR



-----

