Nur noch bis 19:00 Uhr: 15% auf iTunes-Guthaben bei Paypal

Nur noch wenige Stunden läuft eine Aktion von Paypal. Hier könnt ihr 15% sparen, wenn ihr eine Gutschrift für euer iTunes-Konto erwerbt. Auf diese Weise spart ihr etwa 15 Euro beim Kauf einer Gutschrift in Höhe von 100 Euro.

Aktuell läuft noch eine Aktion bei Paypal, in deren Rahmen ihr ein wenig sparen könnt, wenn ihr euer iTunes-Konto aufladen möchtet.

Hierbei erhaltet ihr einen Bonus in Höhe von 15%, wie es ihn häufiger in Verbindung mit iTunes-Guthaben in verschiedenen Supermärkten gibt. Auf diese Weise spart ihr etwa 7,5 Euro beim Aufladen von 50 Euro, 15 Euro könnt ihr sparen, wenn ihr einen iTunes-Gutschein im Wert von 100 Euro kauft.

Aktion mit Bonus auf itunes-Guthaben bei Paypal läuft nur noch kurz

Die Aktion findet ihr hier bei Paypal. Der Bonus wird nur noch gutgeschrieben, wenn ihr die Aufladung bis heute Abend um 19:00 Uhr vorgenommen habt.

15 Euro Bonus entsprechen in etwa einem Monat Netflix-Mitgliedschaft oder einer Monatsgebühr von Apple Music für die Familie.

Den gekauften Gutschein respektive den Gutschein-Code erhaltet ihr an die angegebene E-Mail-Adresse, er muss bis Ende des Monats eurem iTunes-Konto gutgeschrieben werden.

