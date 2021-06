Home Hardware Neue HomeKit-Kamera: VOCOlinc VC1 jetzt verfügbar – Alle Details

Vor einigen Wochen gab es ein Datenleck bei Eufy, was viele Anwender und potenzielle Kunden berechtigterweise aufgerüttelt hat. Kunden bekamen den Live-Feed völlig fremder Menschen angezeigt. Dies war zwar nur bei einer verschwindend geringen Prozentzahl Betroffener der Fall, förderlich für das Vertrauen war es jedoch nicht. Das war insofern blöd, da Eufy mit wirklich günstigen Preisen punkten konnte, doch nun gibt es eine Alternative. Die kommt von VOCOLinc und ist endlich offiziell verfügbar.

VOCOlinc VC1

Die Indoor-Überwachungskamera von VOCOLinc hatte sich im Frühjahr bereits angedeutet, nun ist sie offiziell bei Amazon erhältlich. Dabei bietet sie für ihren erstaunlich günstigen Preis alles, was man sich erwarten kann. Die Kamera kommt mit einer Auflösung von 3 MP, bietet ein Sichtwinkel von 107° an und unterstützt Zwei-Wege-Audio.

Auch an eine Nachtsicht-Funktion hat der Hersteller gedacht. Dank HomeKit-Zertifizierung kann der Kamera-Feed direkt in die Home-App eingespeist werden oder auf mittels SD-Kartenschacht auf einer internen Speicherkarte gesichert werden. Selbstverständlich unterstützt die Kamera auch HomeKit Secure Video. Eingebunden wird diese über WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband. Was uns besonders gut gefällt: Die Kamera ist sowohl schwenk- als auch neigbar und lässt sich dank mitgelieferter Adapterplatte auch kopfüber montieren.

Die VOCOlinc-App müsst ihr im Regelbetrieb nicht nutzen, allerdings werden hierüber Firmwareupdates eingespielt. Zudem noch ein wichtiger Hinweis: Für HomeKit Secure Video benötigt ihr einen iCloud-Speicherplan und müsst hier mindestens die Variante mit 200 GB für monatlich 2,99 € abgeschlossen haben. Das maximale Limit beträgt im 2 TB Speicherplan fünf Kameras, mit iCloud+ im Herbst entfällt diese Limitierung aber.

Preise und Verfügbarkeit

Die Kamera ist ab sofort via Amazon verfügbar, eine Bestellung am heutigen Samstag sollte als gegen Dienstag bei euch eintreffen. Das Investment in die Kamera beträgt 49,99 €, angesichts des Funktionsumfangs ein sehr guter Preis. Ihr solltet euch auf jeden Fall den Doppelpack anschauen, hier könnt ihr im Vergleich zum Einzelpreis 10,00 € sparen:

