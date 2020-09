Neue Apple Watch heute? Series 5 teilweise nicht mehr verfügbar

Hatte Jon Prosser doch Recht? Geht es nach ihm, werden wir heute per Pressemitteilung neue Apple Watches und iPads bekommen. Nun gibt Apple selber entsprechende Anzeichen, dass sich heute etwas tun könnte: Die Apple Watch Series 5 kann teilweise nicht mehr bestellt werden. Zufall oder Anzeichen?

Auf der amerikanischen Apple Homepage steht bei sämtlichen Series-5-Modellen in 40mm und 44mm „currently unavailable“ beim Checkout. Eine Abholung im Apple Store ist teilweise ebenso nicht mehr möglich. Der Button für den Warenkorb ist ausgegraut. Genauso sieht das in Kanada aus, wo die Apple Watch nicht mehr bestellbar ist. Auch bei Verizon US im Online Store scheint die Bestellung nicht mehr möglich. Laut Twitter-Nutzern können auch Australier aktuell keine neue Watch mehr kaufen.

Wir haben für euch einmal einige Apple Online Stores durchsucht. Das Bild ist nicht einheitlich: So kann man die Watch in Deutschland, Österreich und Spanien noch problemlos erwerben, wenngleich mit einer längeren Lieferzeit. In Frankreich wiederum nicht, auch dort ist alles „ausverkauft“.

Ob dies nun an neuen Watches liegt, die um die Ecke sind, oder an regionaler Lieferprobleme, ist natürlich nicht klar. An Kontinenten lässt sich das Ganze jedoch nicht festmachen, da sowohl Regionen in Europa als auch Amerika „betroffen“ sind.

Die Quellen der Apple Leaker „Jon Prosser“ und „Komiya“ sind sich einig: Heute kommen neue iPads der Air-Reihe sowie der Nachfolger der Apple Watch Series 5. Eine Art Apple Watch SE soll es nicht geben, so Komiya heute Nacht auf Twitter. Mark Gurman hält bekanntlich dagegen. Laut Gurman würde Apple heute eher das September Event ankündigen.

Obgleich Jon Prosser bereits ein ziemliches seriöses Image aufbauen konnte, bleiben diese Twitter-Leaker undurchsichtig und man sollte ihnen soweit nicht alles glauben. Wir bleiben indes gespannt!

Okay, guys. Last tweet of the night. 👇

My sources are not budging or changing their mind.

They’re still telling me that Apple Watch and iPad Air are coming tomorrow via press release.

See you all in the morning to find out! 👋🤗

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 8, 2020