Netflix kündigt für sein Spieleangebot drei neue Titel an

Der Videostreamingmarkt zersplittert aufgrund immer neuer Wettbewerber immer stärker, was den Kampf um Abonnenten immer erbitterter werden lässt. Die Anbieter müssen sich also etwas einfallen lassen, um die Kunden bei der Stange zu halten. Netflix hat sich dazu entschieden, eine kostenfreie Gaming-Flatrate anzubieten. Dafür gibt es nun drei weitere Spieletitel.

Drei neue Spiele für Netflix Gaming

Netflix hat in den vergangenen drei Jahren regelmäßig die Preise erhöht, ob ein zusätzliches Spieleangebot eine Rechtfertigung dafür ist, müssen andere entscheiden. Netflix selbst scheint daran zu glauben und baut das Angebot kontinuierlich aus. So werden nun drei weitere Titel angezeigt, von denen zwei direkt angespielt werden können: „Shatter Remastered“ und „This is A True Story“

Dritter Titel soll später erscheinen

Mit This Is A True Story (Affiliate-Link)bietet Netflix brandneu eine für iPhone und iPad optimierte Puzzlevariante an, in deren Verlauf der Spieler die handgemalten Landschaft erkunden und sich mit den Eigenheiten der Natur arrangieren muss. Beide Titel lassen sich allerdings auch für Android laden. Bei der Netflix-Neuheit Shatter Remastered (Affiliate-Link) handelt es sich um eine laut Netflix von den Genre-Klassikern inspirierte Brick-Breaking-Variante. Der dritte Titel mit dem Namen „Into The Dead 2: Unleashed“ ist hingegen ein waschechter Shooter. Der Zombie-Shooter versetzt seine Spieler in eine apokalyptische Welt, in der es einzig und allein ums Überleben geht. Eigenen Angaben zufolge diente die beliebte Serie „Narcos“ als Vorlage für das Spiel.

