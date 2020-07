Netflix bringt endlich „Aus Reihe entfernen“: Das kann die Funktion

Netflix-User kennen es all zu gut: Man ist mit Freunden gemütlich zu Hause, schaut sich etwas auf Netflix, doch dann sucht einer der Freunde einen Inhalt raus, den man so gar nicht mag. Ärgerlich daran: Dieser Titel taucht nun ewig im Reiter „Mit dem Profil von XY weiterschauen“ auf. Genau dem schafft der Streaming-Anbieter seit einigen Tagen Möglichkeit zur Abhilfe.

Entfernen von Titeln aus der Weiterschauen-Reihe

Klickt man nun in der Netflix-App auf die drei Punkte, öffnet sich ein Menü und am Ende hat man die Option „Aus Reihe entfernen“ mit dem man diesen Inhalt von der Liste entfernen kann. Ich finde das wirklich praktisch, zumal es in letzter Zeit bei Netflix häufig vorkam, dass der ausgewählte Inhalt den Erwartungen nicht entsprechen konnte. Entschied man sich nämlich dazu, den Inhalt nicht mehr anzuschauen, verblieb dieser ewig lange in der besagten Liste.

Bisher nur für Mobil-Apps verfügbar

Leider hat Netflix diese Funktion bisher ausschließlich in seinen mobilen Apps für iOS und Android ausgerollt. Die App für die Apple TV oder andere TV-Apps bietet diese Funktion leider nicht an, hoffentlich liefert der Streaming-Anbieter diese alsbald nach.

Netflix gilt immer noch als beliebtester Streaming-Dienst, obgleich für viele die Zeiten mit richtig gutem Exklusiv-Content schon etwas her sind. Das liegt nicht an Netflix, sondern eher an den Wettbewerbern. Um seine Kunden dennoch bei der Stange zu halten, muss man also an der User-Experiance arbeiten – und genau deshalb ist diese Meldung auch so interessant.

