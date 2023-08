Home Featured Messi und Apple (Die Kolumne)

Der Mann ist 36. Da wird es langsam Zeit an die Rente zu denken. Lionel Andrés Messi Cuccittini (so heißt der Mann vollständig) ist der weltbeste Fußballer. Basta. Der andere, dessen Namen hier nicht genannt werden soll, ist noch zwei Jahre älter, also auch auf dem Weg in die Rente. Den einen zog es nach Saudi-Arabien und Messi machte wohl einen Deal mit Apple.

Beck-enbauer-ham

Viele Fußballstars lassen sich in den letzten Jahren ihrer Karriere von Vereinen locken, die ihnen viel Geld bieten, aber kaum sportliche Herausforderungen. Das war schon bei Beckenbauer so (die Älteren werden sich erinnern) oder bei Beckham (die etwas Jüngeren werden sich erinnern) und eben auch bei Messi. Anders als viele andere ließ sich Messi nicht von den Scheichs mit Millionen überreden, sondern von Tim Cook.

50 Millionen

In dieser Saison spielt Messi in der Major League Soccer (MLS), die aus Vereinen in den U.S.A. und Kanada besteht, bei Inter Miami (dessen Miteigentümer übrigens auch der oben erwähnte David Beckham ist) und offenbar konnte er sein Gehalt etwas aufbessern. Bei seinen alten Vereinen erhielt er zunächst nur ein Almosen von 35 Millionen (FC Barcelona), ein Taschengeld von 40 Millionen (Paris St. Germain) und nun endlich etwas mehr mit geschätzten 50 bis 60 Millionen Dollar in den U.S.A. Erwähnte ich, dass diese Summen pro Saison gezahlt wurden und werden? Der, dessen Namen hier nicht genannt werden soll, verdient bei seinem Verein al-Nasr FC das Vierfache, geschätzte 200 Millionen Dollar. Ja, für Apple alles nur Kleingeld, verdient unser Konzern der Herzen doch rund 270 Millionen Dollar pro Tag.

Rabatt für Abonnenten

Den 9-Tages-Verdienst von 2,5 Milliarden Dollar investierte Apple in die Übertragungsrechte der aktuellen Major Soccer League-Saison und machte etwas im Sportrechte-Dschungel Übliches: Es gibt ein zusätzliches Abo ausschließlich für die Fußballspiele, den MLS-Pass. Der kostet 14,99 Euro pro Monat oder 99 Euro für die gesamte Saison, für Apple TV+ Abonnenten (zurzeit 6,99 Euro pro Monat) gibt es einen Rabatt und der Preis beträgt 12,99 Euro bzw. 79 Euro. Lohnt sich das für Apple und für das Stiefkind US-Fußball? Angeblich haben sich die Abonnentenzahlen bereits von einer auf zwei Millionen verdoppelt, wie wir auf Apfelpage berichteten. Zum Vergleich: Ein Superbowl-Baseball-Finale schauen gerne mal 113 Millionen Zuschauer im Fernsehen.

Geld und Ruhm…

Das Gerücht aus gewöhnlich gut spekulierenden Quellen lautet, dass Messi an den Einnahmen aus dem MLS-Pass beteiligt ist, was für ihn etwas mehr als das Äquivalent eines Minijobs als Fast-Rentner bedeuten wird. Außerdem wird der weltbeste Fußballer noch eine vierteilige, exklusive Dokumentation auf AppleTV+ erhalten, die sicherlich sehr schmeichelhaft zur Legendenbildung beitragen wird. Geld und Ruhm für die Nachwelt, alles nett…

… doch der wahre Grund

…doch der wahre Grund für den Multimillionär Messi wird ein anderer sein: Ich sehe die Nummer 10 auf dem Rücken des Trikots des AFC-Richmond. Ich ahne: Messi wird einen Gastauftritt bei Ted Lasso haben. Nimm das, Ronaldo!

