Auch in Deutschland: Vision Pro-Start in weiteren Ländern nach WWDC wird vorbereitet

Die Vision Pro dürfte bald in weiteren Ländern starten. Apple fliegt dieser Tage Mitarbeiter aus Apple Stores verschiedener Ländern nach Cupertino ein und schult sie im Umgang mit dem neuen Produkt. Nach der WWDC steht dann wohl auch der Start in Deutschland an.

Apple wird die Vision Pro wohl schon bald in weiteren Ländern außerhalb der USA verfügbar machen. Die Computerbrille ist bislang nur im Heimatmarkt von Apple verfügbar. Nun aber bereitet Apple den Marktstart in weiteren Ländern vor, darunter Deutschland, berichtet zuletzt die Agentur Bloomberg.

Apple Store-Mitarbeiter fliegen für Schulungen in die USA

Viele Mitarbeiter aus Retail-Geschäften Apples werden derzeit von Apple eingeflogen, um das neue Produkt kennen zu lernen und sich auf den Verkauf und Support der Vision Pro vorzubereiten. Die Schulungen laufen direkt in Cupertino, vor dem Start der Brille in den USA gab es ähnliche Seminarprogramme.

Apple fliegt laut Bloomberg unter anderem Personal aus Australien, China, Deutschland, Frankreich, Japan, Südkorea und Singapur ein. Zuvor war bereits vermutet worden, dass Apple auch in Deutschland bald den Startschuss zu den Verkäufen geben könnte. Der Marktstart dürfte kurz nach der WWDC erfolgen.

In den USA war das Interesse an dem Produkt nach ersten Wochen des Hypes deutlich zurückgegangen, Apple hatte daraufhin die Liefermenge für das Jahr 2024 zunächst begrenzt.

Der Startpreis für die Vision Pro liegt in den USA bei 3.499 Dollar, in Deutschland dürften die Startpreise um die 4.500 Euro liegen. Wer kauft sich eine Vision Pro, sobald sie in Deutschland verfügbar wird?

