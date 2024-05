Home Featured OpenAI-Event: ChatGPT-Premiumfeatures kostenlos für alle, auch neue Fähigkeiten

OpenAI hat heute einige Neuerungen für ChatGPT vorgestellt. Das aufgebohrte Modell GPT-4o ist eine leistungsfähigere Version von GPT4, jedoch noch nicht die nächste Generation. Dennoch ist GPT-4o interessant, vor allem für Nutzer der kostenlosen Version.

Nein, keine Suchmaschine und nein, auch kein GPT5, beides wurde heute von OpenAI nicht vorgestellt, interessant war die Veranstaltung, die direkt aus dem OpenAI-Hauptquartier gestreamt wurde, für Nutzer des Bots dennoch.

Denn vorgestellt wurde GPT-4o, eine auf GPT4 aufsetzende Variante, die einige Verbesserungen im Vergleich zur Basisversion bietet. Das „o“ im Namen steht für Omni, das war ein wichtiger Punkt in der Präsentation.

Ein Netz für alles

GPT-4o kann Input in Textform, per Bild und per Audio verarbeiten, das war zwar mit ChatGPT bislang auch schon möglich, doch GPT-4o nutzt hierfür ein einziges neuronales Netz. Es soll schneller reagieren und vor allem in anderen Sprachen als Englisch ein besseres Textverständnis aufweisen und somit auch bessere Antworten liefern.

Neue Anwendungszwecke

Gezeigt wurden Dinge, die schon in verschiedenen Präsentationen auch bei Google zu sehen waren: Etwa wurde eine mathematische Berechnung auf einem Blatt Papier durchgeführt und das über eine Kamera zuschauende GPT-4o gab Hilfestellung bei der Lösung. Übersetzungen in Echtzeit wurden ebenfalls demonstriert, auch hier wurde vielfach schon viel gezeigt, wenig davon ist im Alltag brauchbar.

Generell soll die Live Vision, also die Fähigkeit, ein Kamerabild in Echtzeit auszuwerten, eine zentrale Eigenschaft des neuen Aufsatzes sein.

Das allerdings versprach Google auch für Gemini, mit bekanntem Ergebnis. Es muss sich zeigen, wie nützlich die Funktion im Alltag wirklich sein wird.

Kostenlos für alle Nutzer

Interessanter ist da vielleicht für Nutzer der kostenlosen Basisversion eine andere Neuerung: GPT-4o wird für alle Nutzer kostenlos verfügbar und zwar in den nächsten Wochen, hier sind die Neuerungen zusammengefasst..

Unterscheiden sollen sich die kostenlose und die Premiumversion indes durch die Anzahl der täglich möglichen Anfragen, es muss sich zeigen, ob die kostenlose Nutzung auf ein Level gedrosselt wird, das eine sinnvolle Arbeit vielleicht unmöglich macht.

Zumindest dürfte jetzt etwas klarer sein, was Apple-Nutzer auf dem iPhone zu erwarten haben, wenn Apple GPT-4o für iOS 18 tatsächlich lizenzieren sollte.

