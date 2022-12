Home Featured Meine 15 Minuten Stage Manager (Die Kolumne)

Neue Funktionen, neue Möglichkeiten! Möchte man meinen. Mit der OS-Version 16 brachte Apple den Stage Manager (klingt mehr nach dem Klischee eines Theaterimpresarios mit dicker Zigarre im Mundwinkel, oder?) auf das iPad Pro (plus auf das neueste Air und den Mac) und nach 15 Minuten wurde mir klar, warum unsere kuschelige Techfirma völlig untypisch einen Schalter einbaute zum Ein- und vor allem zum Ausschalten dieser Funktion. Bei mir dauerte es zwischen diesen beiden Aktionen 15 Minuten und ich prophezeie, der Stage Manager ist die neue Touch Bar.

Auf Sinnsuche

Naja, um ehrlich zu sein, waren es etwas mehr als 15 Minuten, die aber journalistischer Sorgfaltspflicht geschuldet waren. Ohne ihre Lieblingskolumne hätte ich viel früher aufgegeben, den wirren Ideen der Entwickler in Cupertino einen Sinn zu geben. Es scheint der Wunsch zu sein, ein Windows-Feeling (dieses Wort ist kein Zufall) am iPad zu ermöglichen. Mehr Freiheiten, näher an einem Macbook, mehr Apps im direkten Zugriff zu ermöglichen. Aber der Reihe nach. Wagen wir den Selbstversuch und schalten den Stage Manger ein!

Fenster! Fenster! Fenster!

Auf den ersten Blick verändert sich nichts. Der Homescreen sieht aus wie immer. Öffne ich aber die erste App, sehe ich plötzlich die Veränderung. Diese App wird nicht im Vollbildmodus geöffnet, sondern in einem Fenster. Richtig! Fenster! Windows!

Vier plus eine App im Blick

Auf der linken Seite erscheinen vier andere Apps, die geöffnet sind. Offenbar sind es die letzten vier. Also scheint der Gedanke zu sein: Ich öffne fünf Apps, die eine ist im Vordergrund als Fenster, die anderen per Schnellzugriff in der linken Liste. Warum will ich das am iPad wollen? Ich bemühe mein Gehirn, bislang ohne Erfolg. Und was passiert, wenn ich mehr als fünf Apps habe oder ich zwischen sieben Apps wechseln muss, die aber nicht immer chronologisch abgearbeitet werden? In meinem Gehirn melden einige Synapsen Alarm.

Fenstergrößenchaosansichtsbildschirm

Es kommt, wie es kommen muss: Ich kann die Fenstergröße für jede App verändern und damit ein Windows-Chaos (auch dieses Wort ist kein Zufall!) auf meinem geliebten iPad anrichten, so dass die Fenster wild durcheinander sind, alle können verschieden groß sein, neben- und übereinander liegen und – seltsam – einige Apps kann ich per drei Punkte und „Weiteres Fenster hinzufügen“ aneinander koppeln und sie tauchen als Duo infernale in der linken Liste auf (Warum? Meine Überforderung steigt) (und vor allem wann?), plötzlich ist dann die linke Liste der (vier) geöffneten Apps verschwunden, einige Apps lassen sich sehr klein machen, andere nur ein wenig, während sich einige trotzdem im Vollbildmodus öffnen, wie etwa die iPad-Zentrale „Einstellungen“; will ich aber eine Ansicht wieder hinwegfegen, um meinem Bedürfnis nach Ordnung nachzukommen, so kann ich sie nicht einfach nach oben schieben (wie im App-Switcher) und damit beenden, Nein! hier muss ich die drei Punkte oben und „Schließen“ wählen, denn danach ist der Homescreen wieder Homescreen und der Stage-Manager ist verschwunden (wahrscheinlich hat er einen wichtigen Termin mit Schauspielern) und er taucht erst wieder auf, wenn ich eine andere App öffne, aber nicht immer! siehe oben, einige Apps öffnen sich trotzdem im Vollbildmodus. (Ein Satz, der Dramatik wegen!)

Ausschalten!

Und wie werde ich dieses ganze Chaos wieder los? Richtig! Stage Manager ausschalten! Mein Tipp der Woche!

