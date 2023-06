Home Sonstiges Major League Baseball Scouts nutzen iPhones zur Talentsuche

Major League Baseball Scouts nutzen iPhones zur Talentsuche

Die Major League Baseball (MLB) in Amerika ist die größte Baseball-Liga der Welt. Während der Sport bei uns höchstens eine Nebenrolle spielt, begeistern sich in den Staaten Millionen Menschen dafür. Im Fußball und Co sind wir es nicht gewohnt, dass Trainer und Analysten mit dem Headset und anderen technischen Hilfsmitteln das Spiel verfolgen. Bei American Football und auch beim Baseball ist das anders. Auf der Suche nach neuen Spielern kommt sogar das iPhone zum Einsatz.

Wie das Wall Street Journal berichtet, nutzen Baseball Scouts der MLB mittlerweile künstliche Intelligenz und das Kamerasystem mehrerer iPhones, um Bewegungen von Spielern zu analysieren und die besten Talente ausfindig zu machen. Dabei werden 2 iPhones kombiniert, um Bewegungsabläufe aus mehreren Perspektiven einfangen zu können. Künstliche Intelligenz und andere Algorithmen versuchen dann anhand der Aufnahmen das Potenzial sowie die Verletzungsanfälligkeit der Talente zu berechnen.

Das iPhone hilft: Lässt sich mit AI die Zukunft von Talenten voraussagen?

Die Talentsuche in den USA ist bei weitem technologischer und akribischer als bei uns. Seit über zehn Jahren wird hier vor allem Daten und Analysen gesetzt, um die Stars von Morgen zu finden. Vor allem die Werte Beschleunigung, Positionierung und Geschwindigkeit liegen dabei im Fokus. Doch die dafür verwendeten Sensoren sind sehr teuer, entsprechende Outfits stören Bewegungsabläufe und die Analyse kann nur im Labor stattfinden.

Die Firma Uplift Labs will diesen Prozess mithilfe von AI perfektionieren. Dazu werden lediglich zwei iPhones benötigt, die den Spieler aus verschiedenen Winkeln analysieren. Den Rest erledigt die künstliche Intelligenz. Die Software soll sogar das Verletzungsrisiko anhand bestimmter Bewegungen erkennen können. Für die Spieler kann das entweder gut oder schlecht sein. Schätzt die Analyse das Verletzungsrisiko zu hoch ein, wird ein guter Spieler vermeintlich zu Unrecht abgelehnt. Auf der anderen Seite können Top-Talente ausfindig gemacht werden, die auf herkömmliche Weise für immer unentdeckt geblieben wären.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!