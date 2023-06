Home Betriebssystem macOS Sonoma streicht Mail-Plugins: Einige Entwickler geben auf

Mit macOS Sonoma werden keine Plugins für Apple Mail mehr unterstützt. Diese gab und gibt es noch zahlreich und sie konnten den Funktionsumfang von Mail deutlich erweitern, das werden sie in Zukunft aber nicht mehr tun. Einige Entwickler haben bereits Konsequenzen gezogen und ihre Apps eingestellt.

Apple nimmt eine einschneidende Änderung in macOS Sonoma vor. Das kommende Update kappt die Unterstützung von Plugins in Apple Mail. In Zukunft werden diese nicht mehr funktionieren.

Mit Plugins konnten Entwickler zahlreiche Funktionen für Apples Standard-Mailer nachrüsten, sie waren in der Programmierung hier verhältnismäßig frei. Damit ist es nun aber vorbei.

Einige Erweiterungen werden ersatzlos eingestellt

Einige Erweiterungen werden ihre Entwickler nicht mehr pflegen und ersatzlos einstellen, dazu zählt etwa die MailSuite mit Tools wie MailTags und Mail Act-On. Es sei schlicht nicht machbar, diese Funktionalitäten mit Apples nun präferierter Methode der Mail-Erweiterungen zu implementieren, teilten die Entwickler mit.

Apple wird sehr restriktiv

Diese alternative Methode ist Apples MailKit und die Möglichkeit, Mail Extensions zu schreiben. Diese sind in ihrer Funktionalität aber stark limitiert, komplexere Funktionen sind damit schlicht nicht mehr abzubilden. Andere Entwickler werden, wenn auch zähneknirschend, ihre Tools auf die Nutzung der neuen Erweiterungen umstellen, so etwa die Macher des Spam-Filters Spam Sieve.

Apple argumentiert bei der Änderung mit der Sicherheit. Bereits mit macOS Big Sur waren die neuen Erweiterungen vorgestellt und der Abschied von den Plugins eingeläutet worden. Mit dem nun anstehenden Update wird Apple Mail indes einiges an Erweiterbarkeit verlieren, denkbar, dass einige Nutzer dann auf alternative Mail-Clients umsteigen werden.

