macOS Sonoma 14.1 RC für developer ist da

Apple hat heute Abend macOS Sonoma 14.1 als RC an die registrierten Entwickler ausgeteilt. Der Release Candidate folgt eine Woche auf die vorangegangene Testversion. Die finale Version von macOS Sonoma 14.1 wird kommende Woche erwartet.

Apple hat am heutigen Abend macOS Sonoma 14.1 RC an die registrierten Entwickler verteilt. Alle Developer können diesen wohl finalen Entwurf des kommenden Updates damit ab sofort laden und installieren. Der Download kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden. Die neue Beta folgt eine Woche auf die vorangegangene Testversion.

Neue Features für die Musik im Update

Apple bringt unter anderem die Möglichkeit, Songs und Alben als Favoriten in der Musik-App zu parieren. Es gibt auch Neuerungen bei der Einsicht des AppleCare-Status des eigenen Mac.

Dagegen fehlen noch Verbesserungen beim Ausfüllen von PDFs, die angekündigte Wortvorschlagsergänzung und Verbesserungen beim Synchronisieren von iCloud-Daten, auch Stickers in iMessage und interaktive Musik-Widgets gibt es noch nicht.

Die finale Version von macOS Sonoma 14.1 wird es wohl in der kommenden Woche für alle Nutzer geben.

