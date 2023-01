Home Hardware MacBook Pro 2023 und Mac mini 2023: Eine kleine Preisübersicht

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. Januar 2023 um 17:08 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Apple hat soeben sowohl das MacBook Pro in 14″ und in 16″ als auch den Mac mini aktualisiert. Beide Baureihen setzen auf den M2 bzw. M2 Pro/M2 Max und Apple ließ es sich nicht nehmen, auch die Preise zu überarbeiten. Hier geben wir einen kurzen Überblick.

MacBook Pro 14″ 2023

Im Einstieg mit M2 Pro, 512 GB SSD und 16 GB RAM ist die Preisanpassung von Apple recht moderat ausgefallen. Hierfür werden 2399,00 Euro fällig. . Ärgerlich ist hier, dass Apple weiterhin an einem 67-Watt-Netzteil festhält, die beiden teuren Konfigurationen bieten ein 96-Watt-Netzteil an. Der RAM lässt sich hier auf maximal 32 GB verdoppeln, für satte 460 Euro Aufpreis. Der M2 Pro bietet dann eine 10-Core-CPU und eine 16-Core-GPU an. Für 2999,00 Euro bietet der M2 Pro 12 CPU-Kerne und 19-GPU-Kerne an, der Speicher steigt auf 1 TB an. Das Top-Modell kommt dann mit dem M2 Max, der ebenfalls 12-CPU-Kerne anbietet, jedoch über satte 30 GP-Kerne verfügt. Außerdem verdoppelt Apple den Arbeitsspeicher auf 32 GB, dafür werden jedoch 3699,00 Euro fällig. Wie bereits angeklungen, die Aufpreise für RAM und SSD sind absolute Mondpreise. Das hat einen leicht persönlichen Touch, doch anders lassen sich die 2530,00 Euro zusätzlich für immerhin 8 TB nicht erklären.

MacBook Pro 16″ 2023

Auch hier hebt Apple den Preis mit M2 Pro als Einstieg moderat von ehemals 2749,00 Euro auf nunmehr 2999,00 Euro an. Apple verwendet hier aber den M2 Pro mit 12-CPU-Kernen und 19-GPU-Kernen. Abgerundet wird das Ganze von 16 GB RAM und einer 512 GB großen SSD. Wer 1 TB Speicher haben will, muss 3299,00€ investieren, auch das noch im Rahmen. Dafür langt man dann beim Modell mit M2 Max zu, hier werden 4149,00 Euro fällig. Die CPU weist weiterhin 12 Kerne auf, dafür gibt es bei der GPU 38 Kerne. Der Speicher bleibt bei 1 TB SSD, dafür verdoppelt der Konzern den RAM auf 32 GB. Wichtig zu wissen und das gilt auch für das 14″ MacBook Pro 2023: Wer 96 GB RAM braucht, muss zwingend den M2 Max nehmen. Und die Aufpreise für das kleinere MacBook pro bezüglich RAM und Speicher gelten auch hier.

Mac mini 2023

Der Mac mini könnte sich als Geheimtipp entpuppen, Apple senkte den Einstiegspreis nämlich. Für 699,00 Euro (der Vorgänger lag im Einstieg bei 799,00 Euro) gibt es den M2 mit einer 8-Kern-CPU und einer 10-Kern-GPU, 8 GB RAM und 256 GB SSD. Wer 512 GB Speicher haben will, muss 929,00 Euro investieren.

Apple bietet den Mac mini jedoch auch mit einem M2 Pro an, dann können sogar bis zu drei externe Monitore angesteuert werden. Dies liegt natürlich auch an der 16-Core-GPU, die von einer 10-Core-CPU flankiert wird. Dem zur Seite stehen 16 GB RAM, die SSD bietet 512 GB Speicher. Preislich liegt diese Variante bei 1549,00€. Wie beim MacBook Pro bietet Apple natürlich diverse Konfigurationen bezüglich RAM und SSD an, zu gewohnten Mondpreisen

Alle Modelle lassen sich ab sofort vorbestellen

Apple bietet alle Varianten des neuen MacBook Pro und Mac min iab sofort zur Bestellung über den hauseigenen Online Store an. Die ersten Auslieferungen sollen kommende Woche am 24. Januar vollzogen werden.

