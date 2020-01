Lädt nicht auf: Apple tauscht iPhone Xs / XR-Smart Battery Cases kostenlos aus

Apple hat ein kostenloses Austauschprogramm für das iPhone Xs Smart Battery Case und das iPhone XR Smart Battery Case ins Leben gerufen. Von diesen beiden Batteriehüllen gerieten im vergangenen Jahr zahlreiche Exemplare in den Handel, die nicht wie erwartet funktionieren. Seid ihr von dem Problem auch betroffen?

Apple hat ein neues kostenloses Austauschprogramm aufgelegt. Es betrifft die Smart Battery Cases für das iPhone Xs und das iPhone XR. Betroffen sind Smart Battery Cases, die zwischen Januar und Oktober 2019 verkauft worden sind. Bei diesen Cases kann es passieren, dass ein iPhone nur unzuverlässig geladen wird. In einigen Fällen lädt die Akkuhülle ein iPhone nach einiger Zeit auch schlicht überhaupt nicht mehr auf.

Apple betont in diesem Zusammenhang, dass keinerlei Sicherheitsrisiko bei den schadhaften Hüllen besteht, dass sie also plötzlich in Rauch aufgehen, muss kein Anwender befürchten.

Apple prüft Smart Battery Cases und tauscht betroffene Hüllen aus

Wie Apple weiter ausführt, können alle Besitzer eines Smart Battery Case für das iPhone Xs oder iPhone XR, das im betreffenden Zeitraum gekauft wurde, ihre Hülle zum nächsten Apple Store oder einem autorisierten Apple Service Provider bringen. Dort wird das Case dann geprüft. Apple tauscht eine betroffene Hülle auch dann aus, wenn sie potenziell von dem Problem betroffen ist. Wenn euer Case also noch zufriedenstellend funktioniert, könnte es dennoch getauscht werden, wenn es den Defekt aufweist, der zu einem Ausfall führen kann.

Haben eure Smart Battery Cases die beschriebenen Fehlerbilder entwickelt?

