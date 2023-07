Home Sonstiges KulturPass mit 200 Euro Guthaben könnte auf Jüngere ausgeweitet werden

KulturPass mit 200 Euro Guthaben könnte auf Jüngere ausgeweitet werden

Seit knapp sechs Wochen ist der KulturPass in Deutschland für Menschen, die dieses Jahr 18 geworden sind – oder noch werden – verfügbar. Es handelt sich hierbei um ein Angebot der Bundesregierung, mit dem junge Menschen für kulturelle Angebote ein Budget in Höhe von 200 Euro in Anspruch nehmen können. Nun wird erwägt, das Angebot auszuweiten.

Ausweitung auf jüngere Jahrgänge

Der KulturPass, Apfelpage berichtete, scheint sich trotz einiger Bedenken recht hoher Nachfrage zu erfreuen. Gemessen an dem Ziel, Jugendlichen für den kulturellen Verzicht in den Jahren der Corona-Pandemie zu entschädigen, stieß die Altersgrenze auf massive Kritik. Hier soll es nun Überlegungen geben, das Angebot auf 15- bis 17-Jährige auszuweiten. Zumindest deutete dies Claudia Roth gegenüber der Rheinischen Post (via Zeit Online) an.

Soll 2024 umgesetzt werden

Eine Umsetzung für dieses Jahr ist jedoch nicht mehr vorgesehen, stattdessen solle das Angebot auf die Gruppe 2024 umgesetzt werden. Es hängt auch davon ab, wie stark das Angebot in Anspruch genommen wird. Nur zur Erinnerung, dafür benötigt man die Digitalfunktion seines Personalausweises. 113.000 junge Menschen haben das Angebot bereits in Anspruch genommen, wobei Konzerte und Festivals die mit Abstand beliebtesten Kategorien sind. Das Angebot hat den Steuerzahler bereits 2 Millionen Euro gekostet. Claudia Roth zufolge sei man sehr stolz auf das Angebot, weil sich so ein digitaler Marktplatz entwickelt hat, auf dem sich bereits über 7000 Betreiber registriert haben.

