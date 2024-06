Home Apple Watch Apple kündigt Activity Challenge zum „International Yoga Day“ 2024 an

Apple kündigt Activity Challenge zum „International Yoga Day“ 2024 an

Welche Sportart wird gerne mal unterschätzt und belächelt? Richtig, es ist Yoga. Dabei bietet Yoga enorm viele Vorteile. Es kräftigt nicht nur die Muskulatur, es ist auch gut für die Sehnen und Bänder. Und dann wäre da noch die geistige Komponente. Yoga hilft bei richtiger Ausübung dabei, genau in sich hineinzuhorchen und zu fokussieren. Das hat auch Apple erkannt und bietet in diesem Jahr wieder eine Activity Challenge an.

Activity Challenge zum „International Yoga Day“

Mit den Activity Challenges will Cupertino Träger der Apple Watch dazu ermutigen, sich Zeit für seine Fitness zu nehmen. Die nächste Gelegenheit für eine Activity Challenge ist der kommende Welttag des Yogas. Dieser findet jedes Jahr am 21. Juni statt. Wer an diesem Tag ein Yoga-Workout mit seiner Apple Watch absolviert, kann sich wieder diese Auszeichnung sichern. Apple äußert sich dazu wie folgt:

„Mach mit beim Internationalen Yoga-Tag. Absolviere am 21. Juni ein Yoga-Workout von 10 Minuten oder mehr und gewinne diese Auszeichnung. Zeichne deine Training mit jeder App auf, die Workouts zu Health hinzufügt.“

Das Training kann mit der offiziellen Trainings-App auf der Apple Watch oder mit jeder anderen Yoga-App, die Trainingsdaten in Apple Health schreiben kann, absolviert werden.

Apple Watch Series 9 im Angebot

Passend zur angekündigten Activity Challenge ist uns heute noch ein Angebot der aktuellen Apple Watch Series 9 ins Auge gefallen. Hierbei handelt es sich um das Basis-Modell mit Cellular, welches aktuell 12% günstiger zu haben ist:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!