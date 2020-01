Kommt eine Frühlingskeynote? | iPhone 9 vor Start | Tim Cook in Europa – Apfelplausch 129

Es ist teuer, ein iPhone zu hacken, aber es geht: Eins unserer Themen heute. Außerdem in der Sendung: iPhone in Navy Blue, iPad im März oder Herbst und vielleicht mit neuem Smart Keyboard und noch so einigem mehr. – Willkommen zur Apfelplausch-Episode 129.

Wie üblich beginnen wir unsere Sendung mit Zuschriften von euch via Mail und Social Media. Es geht hier noch einmal um MacBooks und iPhone-Kaufempfehlungen.

Die heutigen Themen

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:01:45: Hörerpost: Apple Pay Cash bei vielen Hörern sichtbar | MacBook 12″-Verteidigung | iPhone 9 abwarten oder iPhone 11 kaufen?

Hörerpost: Apple Pay Cash bei vielen Hörern sichtbar | MacBook 12″-Verteidigung | iPhone 9 abwarten oder iPhone 11 kaufen? 00:17:15: Thema Sicherheit: Mac-Malware nehmen zu | Safari hat Sicherheitslücken | Wie Jeff Bezos‘ iPhone gehackt wurde

Thema Sicherheit: Mac-Malware nehmen zu | Safari hat Sicherheitslücken | Wie Jeff Bezos‘ iPhone gehackt wurde 00:40:30: iPhone 9 vor dem Start: Auf Frühlingskeynote mit iPad oder MacBooks? | iPhone 12 mit neuer Farbe und dünner? | Apple vs. Hintertür in iOS

iPhone 9 vor dem Start: Auf Frühlingskeynote mit iPad oder MacBooks? | iPhone 12 mit neuer Farbe und dünner? | Apple vs. Hintertür in iOS 00:53:30: Tim Cook in Europa: AR ist „das nächste große Ding“ | Sogar er für Steuerreform

Podcast jetzt anhören:

Die Sicherheitswoche in Apple-Land

Sodann beginnen wir mit unseren Themen und da stehen zuerst einige Sicherheitsvorfälle auf der Agenda, über die wir hier, hier und hier berichtet haben.

Fazit: Absolute Sicherheit gibt es nicht.

iPhone 9 im März und iPhone 12 in neuer Farbe?

Wir sprechen ein wenig über neue Gerüchte zum Start des iPhone 9, das vermutlich im März kommt. Außerdem wurde behauptet, dass das iPhone 12 wieder dünner wird, wir sind davon wenig begeistert und erklären in der Sendung, warum.

Außerdem, das hat die meisten von euch gefreut, steht eine neue iPhone-Farbe im Raum: Navy Blue könnte es werden, wir sind ebenso angetan von der Idee wie ihr in den Kommentaren.

Tim Cook schwört auf AR

Zum Ende dann sprechen wir noch ein wenig über den Irlandbesuch vn Tim Cook. Der sagte nicht nur, dass er eine Reform der Steuergesetze befürwortet, sondern sprach erneut über AR und nannte es das „Next Big Thing“. Na mensch, kommt da vielleicht doch mal irgendwann was von Apple?

Podcast direkt anhören

