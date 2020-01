Jeff Bezos‘ iPhone X angeblich gehackt: Auch iPhones nicht ganz sicher

Jeff Bezos steht in diesen Tag nicht nur mehr in der Öffentlichkeit als üblich, sondern bestimmt auch mehr als ihm lieb ist. So wurde jetzt durch einen The Guardian Bericht (auch die NYT berichtete hier) bekannt, dass und wie das iPhone des Amazon CEO angeblich gehackt worden sei.

Es könnte fast nicht banaler klingen: Doch eine simple WhatsApp-Nachricht soll das Übel gewesen sein. Diese soll schon vor Monaten vom Account des saudischen Kronprinzen Muhammad Bin Salman an Bezos gesendet worden sein. Sie sei fast viereinhalb Megaybtes groß gewesen. Obwohl es sich scheinbar lediglich um ein Video von saudischen, schwedischen und anderen Flaggen gehandelt hat, soll damit auch ein böser Code auf sein iPhone X gelangt sein. Mithilfe dieser Malware sollen mehrere Gigabytes von seinem iPhone kopiert worden sein, so der Bericht.

Was lernen wir daraus? iPhones und iOS mögen sicherer und deutlich geschlossener als Android sein. Doch wenn jemand Smartphones hacken möchte, Geld hat und es um Macht geht, geht es auf einmal auch erschreckend einfach, gezielte Angriffe auf Handys von Apple durchzuführen. Dazu muss nicht einmal iOS fehlerhaft sein, sondern sogenannte Exploits von Drittanbieterapps reichen aus. Im Fall von Bezos sollen sämtliche seiner Bilder und Nachrichten gehackt worden sein.

Verworrene Hintergründe

Der Ganze Hack ist unfassbar verworren und komplex. Die ganze Geschichte fing vermutlich bereits 2018 an und umfasst unter anderem die Beziehungen der USA, Donald Trump und Saudi Arabien sowie Publikationen der Washington Post, die zu weiten Teilen ja Jeff Bezos gehört. Ebenso gehört ein Erpressungsversuch dazu: So soll Bezos durch den Hack vom „National Enquire“ mit sensiblen Fotos aus seinem Privatleben erpresst worden sein. Der Amazon CEO heuerte umfassende Privatdetektive für die Aufklärung an.

Wer sich für die genauen – und noch nicht vollends geklärten Hintergründe interessiert – kann sich dazu mehrere ausführliche Artikel auf Deutsch durchlesen. Wir empfehlen jenen der FAZ und auch die Chronologie vom Spiegel.

