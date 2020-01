iPhone 12: Nachtgrün könnte durch Navy Blue verdrängt werden, was sagt ihr?

Fliegt Nachtgrün dieses Jahr schon wieder aus der iPhone-Farbauswahl? Developer Max Weinbach bringt eine neue Farbe ins Gespräch, die einigen Kunden vielleicht besser gefällt als das viel diskutierte Grün. Was sagt ihr?

Apple könnte dieses Jahr erneut ein wenig an der Farbpalette des iPhones drehen. So kommt das iPhone 12 möglicherweise in der neuen Farbe Navy Blue, diesen Tipp wirft der Entwickler Max Weinbach in den Ring. Zumindest bei einem der neuen iPhone-Modelle von 2020, von denen es dieses Jahr eine ganze Reihe geben könnte, wird danach in der neuen Farbe erhältlich sein.

Der Entwickler, der sonst eher im Android-Lager aktiv ist und dort Entwicklungen prognostiziert, lag in der Vergangenheit auch mit Tipps rund um Apple und iOS schon oft richtig und hat etwa das iPhone in Nachtgrün ebenfalls treffend angekündigt. Auch in Bezug auf Änderungen in der Oberfläche von iOS hatte Weinbach schon verschiedentlich treffende Prognosen gemacht.

iPhone 12: Navy Blue statt Nachtgrün im Videokonzept

Als Apple im vergangenen Herbst Nachtgrün als neue Farbe eingeführt hatte, war diese bei den Kunden durchaus kontrovers diskutiert worden. In einem Video auf YouTube wird das Konzept von Weinbach etwas ausführlicher dargestellt.

Wie gefiele euch die neue Farbe: Eine positive Änderung oder würdet ihr lieber Nachtgrün beim iPhone 12 behalten?

