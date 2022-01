Home Betriebssystem Kommt bald ein Mac mit Ultrabreitband-Unterstützung?

macOS Monterey 12.3 verfügt über die softwareseitige Unterstützung von Ultrabreitband-Anwendungen. Diese UWB-Unterstützung ist bereits am iPhone gegeben, dessen neuere Modelle einen U1-Chip besitzen. Dass die Frameworks und Dienste jetzt auch in macOS Monterey einfließen, könnte auf Spezifikationen eines neuen Macs hindeuten.

In der ausgehenden Woche hat Apple die erste Beta von macOS Monterey 12.3 für die registrierten Entwickler und auch Public Beta-Tester veröffentlicht. Diese neue Version bringt nicht nur Universal Control auf den Mac, auch deutet sich eine mögliche Neuerung kommender Modelle an. Apple hat die Frameworks und Systemdienste zur Unterstützung von Ultrabreitband-Chips in die aktuelle Beta von macOS Monterey eingebaut. In iOS finden sie sich schon seit Jahren, denn das iPhone unterstützt seit dem iPhone 11 Ultrabreitband-Anwendungen, da es mit dem U1-Chip ausgestattet ist, der auch im HomePod Mini steckt.

Kommt ein Mac mit U1-Chip?

Dass die aktuelle Beta die Ultrabreitband-Unterstützung mitbringt, öffnet natürlich die Tür für Spekulationen. Ist ein neuer Mac mit einem neuen M-Serie-Chip inklusive Ultrabreitband-Support in der Vorbereitung?

Möglich ist das. Möglich ist aber auch, dass Apple aktuell nur mit der U1-Unterstützung herumexperimentiert. Schon häufiger haben Codebestandteile von Beta-Versionen grundlose Spekulationen über neue Features befeuert. In diesem Jahr werden ein größerer iMac, ein neuer Mac Pro mit Apple Silicon-Chip sowie neue MacBooks erwartet. Highlight dürfte ein grundlegend überarbeitetes MacBook Air sein. Erste neue Modelle könnten bereits diesen Frühling im Rahmen einer digitalen Keynote vorgestellt werden.

