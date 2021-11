Home Gerüchte Kommt 2022 ein iPhone 14 Pro mit USB-C?

Das iPhone kommt schon seit Jahren mit dem immer gleichen Lightning-Anschluss. Fast so alt sind die Gerüchte über einen Wechsel der Anschlussart, ein potenzieller Nachfolger wäre etwa USB-C. Kommendes Jahr soll es angeblich so weit sein, behaupten neue Gerüchte. Wie wahrscheinlich ist das?

Apple setzt beim iPhone bereits sehr lange auf den Lightning-Anschluss. Dieser wird nach wie vor im gesamten iPhone-Lineup genutzt, um die Geräte zu laden oder Daten zu übertragen. Gerüchte um einen Wechsel zu USB-C haben sich bis jetzt nie bestätigt, dabei ist Apple dem USB-C-Standard gegenüber durchaus aufgeschlossen. So hatte man etwa bereits 2016 am MacBook Pro exklusiv auf USB-C gesetzt, eine Entscheidung, die man erst jüngst wieder zurückgenommen hatte. Am iPad fragmentiert sich die Anschlussart ebenfalls immer mehr, USB-C ist hier bereits lange eingezogen. Und am iPhone?

Dort werde Apple bald auch auf USB-C setzen, behauptet zumindest das Magazin iDropNews und beruft sich auf exklusive Informationen zu einem bevorstehenden Wechsel.

Kommt 2022 tatsächlich ein iPhone 14 mit USB-C?

Wie wahrscheinlich aber ist ein solcher Wechsel? Auf der einen Seite spricht allerhand dafür, vor allem rationale Argumente: USB-C ist schnell, Lightning dagegen langsam. Das Übertragen eines längeren Videos in Prores, das vom iPhone 13 Pro / Pro Max aufgenommen werden kann, nimmt mit dem langsamen Lightning längere Zeit in Anspruch, auch überträgt USB-C sehr viel mehr Saft, was sich anhand der neuen MacBooks eindrucksvoll beobachten lässt.

Zudem ist die Kompatibilität zum Rest der Smartphonewelt größer, was die Politik – vor allem die EU – glücklich machen könnte, die einen unteroperablen Smartphone-Ladestandard fordert. Zumindest für das iPhone 14 Pro / Pro Max sieht iDropNews daher einen USB-C-Anschluss als gesetzt an.

Andererseits ist das Magazin nicht für seine zuverlässigen Quellen bekannt, sondern mehr für schicke und kreative, jedoch eher durch Fantasie hervorstechende Renderings und Skizzen. Apple hat bis jetzt nicht den Eindruck erweckt, sich beim Anschlusstyp des iPhones bewegen zu wollen.

