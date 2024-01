Home Sonstiges KI in Chrome soll Nutzern im Internet hilfreich zur Seite stehen

KI in Chrome soll Nutzern im Internet hilfreich zur Seite stehen

Google experimentiert mit KI-Funktionen in Chrome. Diese sollen Nutzern helfen, Tabs in Themengruppen zu organisieren und auch Tipps beim Schreiben geben. Die Features werden in Version 121 eingeführt.

Google hat heute angekündigt, mit der Einführung erster, experimenteller KI-Features in seinen Browser Chrome zu beginnen. Diese werden in Version 121 in den Browser eingebaut.

Mit den neuen Tools können Nutzer etwa ihre geöffneten Tabs neu organisieren, indem sie zu thematischen Gruppen zusammengefasst werden. Außerdem können Nutzer das Erscheinungsbild seinen Wünschen gemäß anpassen, indem Stichworte zu Stimmung, Hintergrund oder Motiv gegeben werden.

Die KI soll auch beim Schreiben helfen

Weiterhin sollen Nutzer ein wenig Inspiration dabei erhalten, Texte zu schreiben, etwa soll die KI beim Erstellen von Posts in sozialen Netzen und Foren zur Hand gehen. Der Nutzer kann hier in beliebigen Textfeldern über einen Rechtsklick Formulierungshilfen und inhaltliche Anregungen erhalten – wie gut und treffend diese sind, bleibt abzuwarten.

Die neuen Funktionen werden zunächst nur in den USA verfügbar sein und dürften dann später auch in andere Länder kommen, wann das der Fall sein wird, ist nicht klar, zuletzt hatte Google sich hier ein wenig mehr Zeit gelassen. Sie lassen sich in den Chrome-Einstellungen unter dem Punkt für experimentelle KI-Funktionen aktivieren. In einem entsprechenden Post im Google-Blog finden sich weitere Details zu den geplanten neuen Funktionen.

