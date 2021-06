Home Apps iTunes Movie Mittwoch: „Jungleland“ für 1,99€ ausleihen

Wir mögen den Mittwoch: Die Arbeitswoche ist zur Hälfte rum, das Wochenende in Sicht und es gibt den iTunes Movie Mittwoch. Hier gibt es einen von Apple ausgesuchten Film, der sich zu einem besonders günstigen Preis ausleihen lässt. Die Wahl fällt heute auf ein Drama, welches den Zusammenhalt zwischen Brüdern auf eine harte Probe stellt.

Stan (Charlie Hunnam) und Lion (Jack O’Connell) sind zwei Brüder, die sich in der Untergrundwelt des Bare-Knuckle-Boxens über Wasser halten müssen. Als Stan es versäumt, einen gefährlichen Verbrecherboss (Jonathon Majors) zu bezahlen, sind sie gezwungen, die Lieferung einer unerwarteten Reisenden zu übernehmen, während sie quer durch das Land zu einem hoch dotierten Turnier fahren. Während Stan Lion für den Kampf seines Lebens trainiert, droht eine Reihe von Ereignissen die Brüder zu entzweien. Aber ihre Liebe füreinander und der Glaube an ein besseres Leben lassen sie durchhalten in diesem fesselnden Drama, das beweist, dass eine Familie auch Niederlagen wegstecken kann.

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 € ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

