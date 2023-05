Home Daybreak Apple iPhones 14 aus Brasilien | Nothing Phone (2) wird Premium | Updates für Kopfhörer und MagSafe – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um die Produktion des iPhone 14 in Brasilien, was uns wahrscheinlich beim Nothing Phone (2) erwartet und einige Softwareupdates für AirPods, Beats und den MagSafe-Charger. Das und mehr gleich hier!

iPhone 14 wird jetzt auch in Brasilien gebaut

Aufgrund verschiedener Faktoren möchte Apple in Zukunft unabhängiger von China werden, was die Produktion ihrer Geräte angeht. Man fertigt bereits erste Produkte in Vietnam oder auch Indien. Ganz neu sind jetzt die ersten iPhone 14 bei Kunden aufgetaucht, mit dem Hinweiß, das diese in Brasilien gefertigt wurden. Aktuell handelt es sich nur um das Standard-Modell. Dies ist jedoch nicht das erste iPhone, welches aus Brasilien kommt. Bereits das SE wurde teilweise dort gefertigt.

Nothing Phone (2) im Sommer erwartet

Wurde das Nothing Phone (1) preislich noch in der Mittelklasse platziert, um so viele Kunden wie möglich anzulocken, soll sich dies beim Nachfolger nun ändern. Das zweite Nothing Phone dürfte nun mehr auf den Premium-Faktor setzen und es wird mit einem Preis um die 700 Euro gerechnet. Diesen Sommer wissen wir mehr, dann soll das neue Gerät vorgestellt und verkauft werden.

Updates für Kopfhörer und MagSafe

Einige Geräte aus dem Hause Apple haben ein Update erhalten. Hierzu gehören die Beats Fit Pro, Powerbeats, AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro 2, AirPods Max und das MagSafe-Ladegerät fürs iPhone. Das Update wird automatisch durchgeführt, wenn die Kopfhörer sich im Case befinden und in der Nähe des gekoppelten iPhones liegen. Der MagSafe-Charger aktualisiert sich, wenn er an die Steckdose angeschlossen ist und ein iPhone auf ihm liegt.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Ich wünsche euch einen entspannten Donnerstag!

