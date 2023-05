Home Hardware Onvis Smart Plug S4: Mit Matter für knapp 14 Euro das Stück

Onvis Smart Plug S4: Mit Matter für knapp 14 Euro das Stück

Der neue Standard Matter ist seit Ende 2022 offiziell verabschiedet und in den letzten Wochen nimmt das Thema auch bei den Herstellern enorm an Fahrt auf. Allen voran Eve zeigt sich hier proaktiv und bietet den Eve Energy mit Matter an. Dafür werden 39,95 Euro fällig, ein stolzer Preis. Vor allem mit Blick auf die Neuvorstellung von Onvis.

Onvis S4 Smart Plug

Der Hersteller Onvis hat ein recht übersichtliches Portfolio und bereits zwei Produkte mit Thread, die technisch auch Matter unterstützen, im Angebot. Darüber haben wir hier berichtet. Nun aktualisiert der Hersteller seinen Smart Plug und das in nahezu jeder Hinsicht. Der S4 ist deutlich kompakter als sein Vorgänger und misst nur noch 63 × 61 × 82,5 mm. Neben WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband unterstützt die neue Steckdose Thread und ist ab Werk mit Matter kompatibel.

Nennenswert ist die Last, Geräte mit einem Verbrauch von bis zu 4000 Watt können nun an der Steckdose angeschlossen werden. An der Seite befindet sich ein Schalter mit Status LED für das manuelle Ein- und Ausschalten der Stromversorgung. Über die hauseigene App lässt sich der Verbrauch inklusive der Kosten auslesen – für Letzteres trägt man einfach seinen Preis pro kWh ein. Die App wird auch für zukünftige Firmwareupdates benötigt.

Preise und Verfügbarkeit

Kommen wir zunächst zum Preis und zum Eve Eenergy. Onvis bietet den S4 im Doppelpack aktuell für nur knapp 28,00 Euro an, das entspricht pro Zwischenstecker also 14,00 Euro. Der Eve Energy ist fast viermal so teuer. Es gibt aber einen Haken an der Sache: Der Stecker wird zunächst nur über Onvis angeboten, die Lieferzeit ist jedoch auf Mitte Juni hochgeschnellt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!