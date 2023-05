Home Hardware Nothing Phone (2): Kommt im Sommer und wird Premium sein

Schaut man sich die aktuellen Smartphones an, sind die Designs recht ähnlich. Als Newcomer muss man also auffallen, sowohl im Marketing als auch im Design der Produkte. Nothing beherrscht das so gut wie kaum ein anderes neues Unternehmen in dieser Branche.

Nothing Phone (2) angeteasert

Mit den drei Kopfhörern, ear(1), ear(stick), ear(2) sowie dem Nothing Phone (1) konnte das Unternehmen Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. Rund ein Jahr nach dem Start des Phone(1) scheint der Nachfolger Phone(2) in den Startlöchern zu stehen. Das Unternehmen selbst twitterte einen diesbezüglichen Hinweis:

Premium. Phone (2) is coming summer 2023. Sign-up for updates: https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/Nj8YONbYvm

Der Gründer Carl Pei versteht es, damit eine enorme Aufmerksamkeit zu erzeugen. Außer diesem Zeitrahmen ist nämlich nichts über die mögliche Ausstattung des Phone(2) bekannt.

Nothing Phone(2) soll Premium werden

Das Phone(1) wurde von Nothing bewusst als Gerät in der Mittelklasse platziert, verfügt aber trotz der dazugehörigen SoC über drahtloses Laden. Qualcomm hatte dafür extra den Chip angepasst. Das Phone(2) soll deutlich Richtung Oberklasse gehen. Auf dem MWC wurde bekannt, dass Nothing hier einen Snapdragon 8x 1. Gen. bekommen wird. Apfelpage berichtete damals. Noch etwas spannender dürfte die Frage nach dem Preis sein – die ear(2) wurden 50% teurer. Nehmen wir die UVP von 469 Euro für das Nothing Phone(1) als Grundlage, dürfte der Preis für das Phone(2) bei rund 699 Euro losgehen.

