Beats Fit Pro und Powerbeats bekommen ein Software-Update

Apple hat ein Update für einige seiner Kopfhörer verteilt. Diesmal erhalten verschiedene Beats-Modelle eine Aktualisierung. Diese wird in der Regel innerhalb einiger Tage aufgespielt.

Apple hat ein Software-Update für einige seiner Beats-Kopfhörer zu verteilen beginne. Es werden die Beats Fit Pro und die Powerbeats Pro aktualisiert. Sie erhalten die Firmware 5B66, zuvor war die Version 5B55 aktuell, sie hatte Apple im November letzten Jahres ausgerollt.

Es ist nichts darüber bekannt, welche Änderungen oder mögliche Neuerungen die Updates bringen, Apple hat hierzu keine Aussage getroffen. Es ist zu hoffen, dass keine Funktionsverschlechterung durch die Aktualisierung eintritt.

Apple hatte vor einiger Zeit durchblicken lassen, zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise etwas auskunftsfreudiger in Bezug auf diese Updates zu sein, dies ist bislang aber noch nicht der Fall.

Die Beats aktualisieren sich selbst

Es gibt keine standardisierte Methode, die Kopfhörer von Apple zu aktualisieren, dies geschieht in der Regel innerhalb einiger Tage nach deren Veröffentlichung. Damit die neue Software geladen und installiert werden kann, müssen sich die Kopfhörer im Case befinden und in der Nähe des gekoppelten iPhones oder iPads sein.

Nutzer können in den Bluetooth-Einstellungen in den Geräteeigenschaften prüfen, welche Software auf ihren Stöpseln installiert ist.

Bemerkt ihr Änderungen im Verhalten eurer Beats? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

