Home iPhone Apple baut das iPhone 14 jetzt auch in Brasilien

Apple baut das iPhone 14 jetzt auch in Brasilien

Das iPhone 14 wird inzwischen offenbar auch in Brasilien gefertigt. Erste Einheiten mit einem entsprechenden Hinweis auf der Packung sind bei Kunden aufgetaucht. Dies markiert einen weiteren Meilenstein im Bemühen Apples, unabhängiger von China zu werden.

Apple versucht schon seit einiger Zeit, die fatale Abhängigkeit von China als zentraler Werkbank für die eigene Fertigungskapazität zu vermindern. Indien, Vietnam und weitere Länder sollen perspektivisch in die Bresche springen – offenbar auch Brasilien. Ein Leser eines brasilianischen Tech-Magazins entdeckte auf seinem neuen iPhone 14 den Vermerk, der auf eine Fertigung in Brasilien durch Foxconn São Paulo beinhaltet. Die Teilenummer mit der Endung „BR/A“ bestätigt, dass das Gerät in dem lateinamerikanischen Land gebaut wurde.

Bislang offenbar nur iPhone 14 in Standardversion in Brasilien gefertigt

Es scheint, dass Apple aktuell nur das Standard-iPhone 14 in dem Land bauen lässt. Schon früher wurden iPhones in Brasilien gefertigt, wie etwa das iPhone SE.

Für die Kunden in Brasilien ist diese Entwicklung positiv, denn das Land erhebt hohe Steuern auf Einfuhren, durch die Fertigung im Land sinkt auch der Preis für Endkunden deutlich. Wann auch weitere Modelle in Brasilien gefertigt werden, ist noch nicht absehbar. Ebenfalls ist noch nicht klar, wann Apple tatsächlich signifikant weniger von China abhängig geworden sein wird. Dem Vernehmen nach könnte es bis dahin noch mehrere Jahre dauern, es bleibt zu hoffen, dass es zwischenzeitlich nicht zu neuerlichen politischen oder wirtschaftlichen Verwerfungen kommt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!