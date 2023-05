Home Apps Alexa-App für iOS integriert nun Matter-fähige Geräte

In den vergangenen Tagen stand der neue Standard Matter auch bei uns vermehrt im Fokus unserer Berichterstattung. Der Grund ist recht simpel, immer mehr Hersteller implementieren diesen in ihre Hard- und Software. Software ist dabei ein gutes Stichwort und damit kommen wir zur Alexa-App für iOS.

Alexa-App für iOS integriert nun Matter

Amazon Alexa und HomeKit sind zwei mächtige Plattformen für Smart Home und haben individuelle Stärken. Alexa ist bei der Bedienung via Sprache Siri um Welten voraus, allerdings konnten rein HomeKit-fähige Geräte damit nicht gesteuert werden. Mit Matter ändert sich das, Eve zeigte auf der vergangenen IFA 2022 den entsprechenden Usecase. Die dafür notwendige Installation kann nun in der offiziellen Alexa-App vorgenommen werden. Das dafür notwendige Update lässt sich seit gestern im iOS App Store laden.

Die eigenen Echo-Lautsprecher werden bereits seit geraumer Zeit mit dem dafür notwendigen Update versorgt, dazu zählen die nachfolgenden Geräte:

Echo Dot (5. Generation)

Echo Dot (5. Generation) mit Uhr

Echo (4. Generation)

Echo Dot (3. Generation, 2018)

Echo Studio, Echo Show 8 (2. Generation, 2021)

Echo Show 10 (3. Generation)

Echo Show 5 (2. Generation, 2021)

Echo Show 15

Echo Dot (3. Generation mit Uhr)

Echo Dot (4. Generation mit Uhr)

Echo Show 5, Echo (Version 3)

Echo Dot (4. Generation)

Echo Input, Echo Flex

Echo Show 8

Einstellung ist gut versteckt

Wer beispielsweise den aktuellen Eve Energy sein Eigen nennt und diesen nun via Alexa steuern will, muss nur die entsprechenden Einstellungen in der Alexa-App aufrufen. Diese sind jedoch gut versteckt. Ihr müsst hier im Bereich „Geräte“ zunächst auf das Plus-Zeichen zum Hinzufügen eines neuen Geräts tippen und in der darauffolgenden Liste ganz unten den Bereich „Sonstiges“ auswählen.

Integration in Matter hält Stolperstein bereit

Dieser Hinweis hat nichts direkt mit der Alexa-App zu tun, ist aber thematisch dennoch wichtig: Wer bei seinen Eve-Geräten das Update auf Matter durchführt, sollte den währenddessen erzeugten Matter-Ccode gut wegpacken. Ist die Hardware einmal auf Matter umgestellt, ist der aufgedruckte HomeKit-Code ab sofort nutzlos.

