Smart Lock tedee bekommt cleveres Feature zur Gastverwaltung

Wer sich für ein Smart Lock interessiert, denkt zwangsläufig an Nuki. Der Grund ist die einfache Installation, da es sich hier um einen Aufsatz handelt. tedee ist ein anderer Ansatz, da der Schließzylinder ausgetauscht wird. Das sorgt auch dafür, dass die Lösung kompakter ist und weniger Platz wegnimmt. Dadurch eignet es sich auch idealerweise für Ferienwohnungen und genau dafür gibt es seit letzter Woche ein spannendes Update.

Gastverwaltung via Webportal

Die Steuerung des Smart Lock erfolgt via hauseigener App, mit der sich auch die Gastzugänge regeln lassen. Das ist gerade auf dem Bildschirm eines iPhone etwas fricklig. Seit letzter Woche ermöglicht tedee nun die Verwaltung über ein Webportal. Das Beste daran, der konfigurierte Zugang (also wie lange der Zugang gültig ist etc.) lässt sich einfach via Link versenden, ohne dass der Gast über einen registrierten Account bei tedee verfügen muss.

Um einen Link zu generieren, muss das ausgewählte Schloss im Portal einer Organisation hinzugefügt werden. Anschließend können im Organisationsbereich “Links” Zugänge konfiguriert werden.

tedee ist ein Komplettset

Wie eingangs erwähnt, setzt tedee auf einen eigenen Schließzylinder. Der bestehende muss also ausgetauscht werden, nur so kann das kompakte Design realisiert werden. Mit der Bridge lässt sich das Smart Lock von tedee in HomeKit oder Amazon Alexa einbinden.

