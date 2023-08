Home Daybreak Apple iPhone-Keynote am 12. September | VanMoof Übernahme-Kandidaten | Cortana wird eingestellt – Daybreak Apple

iPhone-Keynote am 12. September | VanMoof Übernahme-Kandidaten | Cortana wird eingestellt – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es darum, dass die iPhone-Keynote am 12. September immer wahrscheinlicher wird. Außerdem gibt es Interessenten für den Kauf von VanMoof und Microsoft hat Cortana eingestellt. Das und mehr gleich hier!

Keynote am 12. September immer wahrscheinlicher

Relativ sicher ist, dass wir die neuen Modelle des iPhone und der Apple Watch im September sehen. Vor ein paar Tagen gab es nun Gerüchte um den 12. September als möglichen Tag der Keynote. Dies wurde nun von Mark Gurman noch einmal bekräftigt. Theoretisch könne sich der Tag noch einmal ändern, alles deutet aber aktuell auf diese hin. Erwartet werden 4 neue iPhones sowie Updates zu Apple Watch und Apple Watch Ultra.

Erste Interessenten für VanMoof

Im Juli wurde die Insolvenz des niederländischen E-Bike-Herstellers VanMoof bekannt. Kunden wissen immer noch nicht, wie es langfristig um die Verbindung zwischen der App und ihrem E-Bike bestellt ist. Doch hier scheint es nun wohl Hoffnung zu geben. Die Marke scheint sehr gefragt zu sein und anscheinend sind mindestens 6 Unternehmen daran interessiert, die Firma zu übernehmen. Die ersten Gebote wurden schon abgegeben, nur ganz billig wird es wohl nicht werden.

Cortana wurde eingestellt

Microsoft zieht nun anscheinend den Stecker. Der Assistent „Cortana“ soll nun vollständig unter Windows verschwinden. Die eigenständige App funktioniert bereits nicht mehr, weitere Funktionen werden nach und nach abgeschaltet. In Zukunft setzt man nun auf K.I., allen voran wird seit Monaten bereits ChatGPT in alles eingebaut, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon. Euch allen noch einen schönen und erfolgreichen Donnerstag!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!