Auch iPhone 15-Keynote: Apple hält am virtuellen Event fest

Apple wird wohl auch die kommende iPhone-Keynote in der inzwischen üblichen Weise halten, als vorausgezeichnete Präsentation. Diese nicht von allen geschätzte Praxis ermöglicht es Apple, die volle Kontrolle über die Präsentation zu behalten und sie im best möglichen Licht abzuspulen.

Apple wird wohl auch bei der Präsentation des iPhone 15 an der inzwischen eingespielten Praxis festhalten, die Keynote als vorproduzierten Stream zu senden, das schreibt Mark Gurman von Bloomberg, der in Apples Planungen in der Regel einen zuverlässigen Einblick hat.

And Cook is out to tell us that this event is actually pre-recorded… There will be hands on but this is in fact a “film.” pic.twitter.com/dGQVS0vtcz

— Joanna Stern (@JoannaStern) September 7, 2022