Neue iPhones: Hinweise in tvOS 17-Beta gefunden

Nur noch wenige Wochen, bis Apple neue iPhones vorstellt. Die neuen Modelle sind nun in einer Beta der kommenden Updates aufgetaucht, interessanterweise nicht in der iOS 17-Beta. Doch dort fanden sich noch weitere interessante Entdeckungen.

Apple wird in wenigen Wochen neue iPhones vorstellen. Nun hat ein Entwickler Hinweise auf die neuen Modelle entdeckt, diese fanden sich in der Beta von tvOS 17, von wo Apple sie in der jüngsten Testversion entfernt hatte.

4 unreleased iPhone models were added in tvOS 17 beta 1 but were not noticed until now. They were removed in tvOS 17 beta 5:

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2 https://t.co/pL1OnAOQZX

— Aaron (@aaronp613) August 9, 2023