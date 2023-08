Home Featured Bard und ChatGPT: Das halten wir von Apple! (Die Kolumne)

Apple arbeitet an einer eigenen KI, so Tim Cook. Was diese in wenigen Jahren von seinen Vätern halten wird, kann man erahnen: „SiriPro – wer ist die Schönste im ganzen Land?“. Doch was halten Bard und ChatGPT von Apple? Fragen wir sie doch!

Google und (Teil-) Microsoft

Bard von Google und ChatGPT mit Microsoft als größtem Teilhaber der Firma Open AI sind gleich zwei hübsche, frische Sprachmodelle und angeblich fertig (anders als SiriPro). Die Antworten sind generiert Anfang August 2023 mit Bard und GPT-3.5 (dort mit Warnhinweis Stand September 2021). Und weil beide Intelligenzbestien zur Geschwätzigkeit neigen, gab es die Einschränkung in maximal 50 Worten zu antworten. Und weil es einen Ausgleich zu so viel Intelligenz geben muss, hat ihr Kolumnist seinen Kommentar direkt hinzugefügt.

Was ist die größte Stärke von Apple?

Bard: Die größte Stärke von Apple ist seine starke Marke.

ChatGPT: Die größte Stärke von Apple liegt wahrscheinlich in ihrer Fähigkeit, innovative und nahtlos integrierte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die ein erstklassiges Benutzererlebnis bieten. Ihr ökosystemübergreifendes Design, hohe Kundentreue und starke Markenidentität haben dazu beigetragen, sie zu einem führenden Unternehmen der Technologiebranche zu machen.

Dr. Marco: Außerhalb des Marketing-Geschwätz haben beide recht.

Was ist die größte Schwäche von Apple?

Bard: Die größte Schwäche von Apple ist sein hoher Preis.

ChatGPT: Die größte Schwäche von Apple könnte ihre Abhängigkeit von einem begrenzten Produktportfolio sein, hauptsächlich auf iPhone-Einnahmen ausgerichtet, was das Unternehmen anfällig für Marktschwankungen und Konkurrenz machen könnte.

Dr. Marco: Beide haben recht! Obwohl Apple u.a. mit den Services besser diversifiziert ist als früher.

Stelle dir einen Menschen vor, der ein Jahr auf einer einsamen Insel verbringen möchte. Welches Apple-Produkt sollte dieser Mensch mitnehmen?

Bard: Wenn ich ein Jahr auf einer einsamen Insel verbringen müsste, würde ich ein iPad mitnehmen. Ich könnte es verwenden, um Bücher zu lesen, Musik zu hören, Filme zu schauen, Spiele zu spielen und mit meinen Lieben in Kontakt zu bleiben. Ich könnte es auch verwenden, um Informationen über die Insel und die Umgebung zu recherchieren.

ChatGPT: Wenn jemand ein Jahr auf einer einsamen Insel verbringen möchte, wäre das Apple-Produkt, das er mitnehmen könnte, wahrscheinlich das iPad. Mit seinem vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, wie zum Lesen, Musikhören, Fotografieren, Zeichnen, Aufzeichnen von Notizen und möglicherweise begrenztem Internetzugang über Satellit könnte es als nützlicher Alleskönner dienen.

Dr. Marco: Ich auch. Und vielleicht eine Solaranlage.

iOS oder Android? Was ist das bessere Betriebssystem für ein Smartphone?

Bard: Sowohl iOS als auch Android haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. iOS ist einfacher zu bedienen und bietet eine bessere Benutzererfahrung, während Android flexibler und anpassungsfähiger ist. Letztendlich hängt die Entscheidung, welches Betriebssystem besser ist, von den persönlichen Vorlieben des Nutzers ab.

ChatGPT: Ob iOS oder Android besser ist, hängt von den individuellen Vorlieben ab. iOS bietet eine nahtlose Integration mit Apple-Geräten und regelmäßige Updates, während Android mehr Anpassungsmöglichkeiten und eine breitere Gerätevielfalt bietet. Beide Betriebssysteme sind leistungsfähig und stabil, daher sollte die Entscheidung vom persönlichen Geschmack und den Bedürfnissen abhängen.

Dr. Marco: iOS!

Du bist Politiker. Was würdest du der Firma Apple raten?

Bard: Als Politiker würde ich Apple raten, seine Produkte erschwinglicher zu machen, um mehr Menschen Zugang zu ihnen zu ermöglichen. Ich würde Apple auch raten, mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren, um neue und innovative Produkte zu entwickeln.

Dr. Marco: Bard, höre ich da Google heraus?

ChatGPT: Als Politiker würde ich der Firma Apple raten, ihre Bemühungen in Richtung Umweltschutz und Nachhaltigkeit weiter zu verstärken. Sie sollten weiterhin darauf achten, ihre Produkte ethisch herzustellen, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Recyclingfähigkeit zu verbessern, um einen positiven Beitrag zur Bewältigung der Umweltprobleme zu leisten.

Dr. Marco: Weniger Lobbyarbeit, mehr Kooperation.

Welchen Fehler sollte die Firma Apple auf keinen Fall wiederholen?

Bard: Apple sollte den Fehler nicht wiederholen, sich zu sehr auf seine Marke zu verlassen. Das Unternehmen sollte weiterhin innovativ sein und neue Produkte entwickeln, die die Bedürfnisse der Kunden erfüllen. Apple sollte auch seine Produkte erschwinglicher machen, um mehr Menschen Zugang zu ihnen zu ermöglichen.

ChatGPT: Apple sollte auf keinen Fall den Fehler wiederholen, sich zu stark auf ein einziges Produkt oder eine Produktkategorie zu verlassen, wie beispielsweise das iPhone. Eine zu starke Abhängigkeit von einem Produkt kann das Unternehmen anfällig für Marktschwankungen und Konkurrenz machen. Vielmehr sollte Apple sein Portfolio diversifizieren und innovative Produkte entwickeln, um langfristigen Erfolg sicherzustellen.

Dr. Marco: AirPower.

Stelle dir vor, du bist Aktionär der Firma Apple. Bist du zufrieden mit der Firma Apple?

Bard: Als Aktionär bin ich mit Apple zufrieden. Das Unternehmen hat eine starke Marke und eine loyale Kundenbasis. Apples Produkte sind hochwertig und langlebig. Ich denke jedoch, dass Apple seine Produkte erschwinglicher machen sollte, um mehr Menschen Zugang zu ihnen zu ermöglichen.

Dr. Marco: Bard, du wiederholst dich!

ChatGPT: Als Aktionär von Apple wäre ich wahrscheinlich zufrieden, wenn das Unternehmen eine starke finanzielle Performance, kontinuierliches Umsatzwachstum, solide Gewinnmargen und eine klare langfristige Strategie vorweisen kann. Die Zufriedenheit hängt von der Fähigkeit des Unternehmens ab, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten und Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Dr. Marco: Bin zufrieden.

