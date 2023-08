Home Sonstiges Offiziell: Microsoft beerdigt Cortana

Offiziell: Microsoft beerdigt Cortana

Apple stellte Siri mit dem iPhone 4S 2011 vor, zwei Jahre später kaufte Amazon den polnischen Sprachsynthesizer, aus dem Alexa hervorging. Microsoft zog 2014 mit Cortana nach, doch recht schnell verlor Redmond das Interesse daran. Nun zieht der Redmonder Konzern wohl endgültig den Stecker.

Update schaltet Cortana stillschweigend ab

Wie Windows Latest berichtet, hat die Cortana-App nach zwei Jahren ein Update über den Microsoft Store erhalten, ohne, dass eine neue Funktion ausgerollt wurde. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Nach dem Update zeigt die Cortana-Kachel jetzt eine Nachricht, die besagt, dass „Cortana in Windows als eigenständige App veraltet ist“. Laut einem Support-Dokument wird Cortana noch in MS Outlook oder MS Teams funktionieren, doch allzu lange wird das nicht mehr der Fall sein.

K.I. soll es stattdessen richten

Microsoft sagt in dem Zuge, dass man sich zukünftig auf K.I konzentrieren wird. Konkret wurden Bing A.I. und der Windows Co-Pilot genannt, die in der Basis auf ChatGPT aufbauen. Hier wurde der Ausbau zuletzt konsequent vorangetrieben. So wurde die Autokorrektur in Word, Excel und Powerpoint bereits daran angebunden, die Websuche in Bing wurde damit verknüpft und selbst SwiftKey wurde bereits mit Bing A.I ausgestattet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!