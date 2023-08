iPhone-Keynote: 12. September wird wahrscheinlicher

Apples diesjährige iPhone-Keynote wird im September erwartet. In den letzten Tagen scheint ein Termin zunehmend wahrscheinlicher zu werden: Danach dürften die neuen Modelle am 12. September vorgestellt werden, gemeinsam mit neuen Modellen der Apple Watch.

Apple stellt seine neuen iPhones traditionell im September vor, auch dieses Jahr wird das vermutlich nicht anders sein. In den letzten Tagen berichteten wir wiederholt über mögliche Termine der Keynote, die seit kurzem in der Gerüchteküche gehandelt werden. Dieses Thema wollen wir ein weiteres Mal aufgreifen, nachdem sich eine zumeist gut unterrichtete Stimme neuerlich hierzu geäußert hat.

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1

— Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023