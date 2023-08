DJI eröffnet Flaggship-Store in München und präsentiert DJI Air 3

Das Wetter entspricht aktuell nicht dem, was wir uns unter einem Sommer vorstellen. Es regnet derzeit doch überwiegend und der Sonnenschein lässt sich nur partiell blicken. Kein gutes Wetter für Drohnenpiloten, die aber nun seit dem Wochenende eine zusätzliche Zieldestination haben. Wir klären auf.

DJI konnte sich mit seinen Osmo Actioncams und seinen Drohnen einen Namen machen, setzte zum Vertrieb bisher aber auf Shop-in-Shop-Flächen in den Häusern von MediaSaturn und einen hauseigenen Store in Frankfurt. Nun gibt es eine zweite Anlaufstelle für Fans. Im Münchner Olympia-Einkaufszentrum residiert seit vergangenem Freitag der DJI-Flaggship-Store des Drohnen-Herstellers. Der Vertrieb wird dabei von Soletric übernommen, dem größten europäischen Vertriebspartner von DJI.

Wir sind mächtig aufgeregt und freuen uns, den DJI-Fans in Deutschland, neben Frankfurt am Main, mit dem Store in München eine weitere Anlaufstelle bieten zu können“