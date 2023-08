Home Gerüchte Sonos könnte neuen Kopfhörer für um die 1000 Euro zur IFA 23 vorstellen

Sonos könnte neuen Kopfhörer für um die 1000 Euro zur IFA 23 vorstellen

Sonos hat sein Portfolio langsam geöffnet und den reinen Indoor-Bereich verlassen, mit dem Roam und dem Move lässt sich auch via Bluetooth Musik streamen. Da fehlt eigentlich nur noch ein Kopfhörer und solch einer wird bereits seit rund vier Jahren in der Gerüchteküche gehandelt. Nun bekommt das Thema neuen Rückenwind, rund zur IFA soll es nämlich konkret werden.

Sonos Kopfhörer scheint auf dem Weg zu sein

Sonos ist nicht gerade für seine Geheimhaltung bekannt, in den vergangenen Jahren waren nahezu alle Produkte bereits im Vorfeld der Ankündigung mit allen Spezifikationen durchgesickert. Damit kommen wir zum Kopfhörer, der in wenigen Wochen endlich vorgestellt werden soll. Zumindest wurden die Kollegen von iFun unter der Hand mit einer recht eindeutigen Information versorgt, ohne jedoch ein konkretes Datum mitgeteilt bekommen zu haben. So hieß es lediglich, dass in den kommenden Wochen mit einer großen Ankündigung von Sonos zu rechnen sei. Mit Blick auf den Kalender springt hier natürlich die IFA direkt ins Auge, die vom 01. September bis einschließlich 05. September stattfindet.

Luxusklasse soll anvisiert werden

Unüblich fangen wir mit dem Preis an, dieser soll es nämlich in sich haben. Wer nämlich dachte, die UVP der AirPods Max mit 629 Euro sei schon ambitioniert, darf sich bei Sonos auf Mehr einstellen – hier wird ein Preis von 900 Euro oder höher anvisiert. Für den ersten Versuch ist das gewagt und der Multiroom-Spezialist bewegt sich hier schon in Richtung Luxusklasse der Hi-Fi-Kopfhörer für den Normalverdiener.

Nur zum Vergleich: Ein Amiron Wireless von beyerdynamic kostet in der UVP 799 Euro, der neue Px8 von Bowers & Wilkins soll ebenfalls mit 799 Euro in den Handel kommen. Auch der Denon Ah-D7200 ist deutlich darunter angesiedelt.

Die Ausstattung soll es richten

Um den Preis zu rechtfertigen, muss die Ausstattung und der Sound passen. Für Ersteres sollen WLAN, Bluetooth und wohl AirPlay 2 an Bord sein, damit kann der Kopfhörer über das iPhone auf dem Weg zur Arbeit als auch im Haus im Multiroom mit den anderen Lautsprechern im Verbund bespielt werden. Zudem dürfte auch ANC dabei sein. Der Kopfhörer soll zudem für Dolby Atmos und Spatial Audio zugelassen sein. Das sind, wohlgemerkt, natürlich Spekulationen. Vollkommen unbekannt ist indes die Akkulaufzeit sowie Details zur Verarbeitung. Für solch einen teuren Kopfhörer wären beispielsweise selbst austauschbare Ohrpolster unerlässlich.

