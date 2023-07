Home iPhone iPhone 15: 48 MP-Kamera mit verbessertem Sensor

Das iPhone 15 dürfte für Kunden attraktiver werden als sein Vorgänger. Das günstigere Standard-iPhone wird wohl die 48 Megapixel-Kamera des iPhone 14 Pro erhalten, allerdings in einer verbesserten Form.

Apple wird das iPhone 15 und iPhone 15 Plus für Kunden wohl deutlich aufwerten. Die günstigeren Standardmodelle sollen in diesem Jahr die 48 Megapixel des iPhone 14 Pro erhalten, wie schon häufiger prognostiziert wurde. Der bekannte Analyst Ming Chi Kuo unterstrich nun diese Annahme und ergänzte sie um einige neue Details.

iPhone 15 mit verbessertem Kamerasensor

Im iPhone 15 werde Apple einen verbesserten Bildsensor in der Kamera verbauen, so der Analyst in seiner aktuellen Einschätzung. Diesen neuen, gestapelten Sensor bezieht Apple von Sony, wo man zuletzt die Fertigung für den iPhone-Konzern deutlich ausgeweitet hat. Sony liefert jetzt zwischen 100-120% mehr Sensoren an Apple, was zu einer deutlichen Einschränkung der Belieferung diverser Android-Hersteller geführt haben soll.

Apple hatte erstmals im iPhone 14 Pro eine Kamera mit einer Auflösung von 48 Megapixeln verbaut, nachdem sich an der Auflösung der iPhone-Kamera zuvor viele Jahre nichts geändert hatte.

Im iPhone 15 Pro Max wird unterdessen wohl erstmals im iPhone-Lineup eine Periskop-Kamera Einzug halten. Diese soll dem Vernehmen nach im nächsten Jahr auch in das kleinere Pro-Modell kommen. Das iPhone 15-Lineup wird im Herbst erwartet und es startet eventuell mit ein wenig Verspätung. Eine Periskop-Kamera erlaubt einen deutlich stärkeren optischen Zoom, die Android-Konkurrenz nutzt diese Technik schon seit einigen Jahren in ihren Highend-Modellen.

