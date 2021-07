iPhone 13: Nur Pro-Modelle sollen LiDAR erhalten

Das iPhone 13 wird abermals den LiDAr-Scanner besitzen, der auch schon im aktuellen iPhone 12 steckt. Allerdings: Auch im kommenden Modell soll einzig das iPhone 13 Pro in klein und groß über die neue Technik verfügen. Allerdings war mit dieser Einschränkung bereits gerechnet worden.

Apple wird auch im kommenden iPhone 13 wieder auf den LiDAR-Scanner in der Hauptkamera setzen, das war bereits erwartet worden. Allerdings wird wiederum nur das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max über dieses Feature verfügen, behauptet zumindest einer der bekannteren Leaker.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geht er davon aus, dass Apple einzig für die Pro-Modelle LiDAR vorgesehen habe. Andere Einschätzungen verschiedener Branchenbeobachtungen gingen zwischenzeitlich immer wieder auch davon aus, dass Apple allen iPhone 13-Modellen LiDAr mitgeben würden, allerdings ist es wenig wahrscheinlich, dass Apple dieses Alleinstellungsmerkmal allen vier Versionen spendieren wird.

LiDAR will only be coming to the pro iPhone models. Earlier this year it seemed Apple wanted to release all iPhone 13/12S models with LiDAR but due to one reason or another, it won’t be happening this year.

— Dylan (@dylandkt) July 11, 2021